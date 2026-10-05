خاص.. تطوير تقني شامل لأنظمة السفر في مطار القاهرة لتعزيز انسيابية حركة الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي تنفيذ مشروع تقني متكامل لتطوير وتحديث أنظمة وأجهزة الطيران بالكامل، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني للارتقاء بكفاءة المطارات المصرية ورفع مستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمسافرين عبر بوابة مصر الجوية الأولى.

تحديث شامل لأنظمة الشركات بمطار القاهرة

وشمل المشروع، الذي حصل “صدى البلد”، على تفاصيله تحديثاً شاملاً لمجموعة الأنظمة التقنية والتشغيلية التي تدير كافة مراحل رحلة الراكب داخل المطار لضمان ترابط البيانات وسرعة تداولها بين الأقسام المختلفة.

واستهدف التطوير أنظمة إنهاء إجراءات السفر والخدمة الذاتية لتسهيل وتسريع عمليات تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة ذاتياً، إلى جانب تطوير نظام عرض معلومات الرحلات لتوفير تحديثات لحظية ودقيقة لمواعيد المغادرة والوصول وأرقام بوابات صعود الطائرات.

تتبع الحقائب وتقليل الفقد والتأخير

كما تضمن المشروع رفع كفاءة نظام إدارة وتتبع الأمتعة لتعزيز موثوقية مناولة الحقائب وتقليل نسب الفقد أو التأخير، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات العمليات المطارية لإدارة وتوحيد البيانات التشغيلية للرحلات والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، وتطوير نظام دعم إجراءات الصعود إلى الطائرة لتعزيز انسيابية حركة الركاب عند البوابات وتخفيض أوقات الانتظار، مما ينعكس بصورة مباشرة على تقديم تجربة سفر أكثر راحة ومرونة للجميع.

ويأتي هذا التحديث في سياق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً في تشغيل المطارات الكبرى، مع تعزيز استقرار الأنظمة ورفع قدرتها التشغيلية لمواكبة الزيادات المستمرة في حركة الركاب والطيران خلال المرحلة المقبلة. وتؤكد هذه الخطوة المتقدمة استمرار الجهود الهادفة لتطوير البنية التحتية الرقمية لمطار القاهرة الدولي، بما يعزز قدرته التنافسية كمركز محوري رئيسي لحركة النقل الجوي والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.