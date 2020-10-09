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تكنولوجيا

أرخص هواتف الشركة 5G.. سامسونج تكشف مواصفات Galaxy A42.. صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:14 م
هاتف Galaxy A42 5G
هاتف Galaxy A42 5G
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شيماء عبد المنعم
 كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب عن أرخص هواتف 5G التابعة لها حتى الآن، الذي يأتي تحت اسم Galaxy A42 5G. حيث عرضت عملاقة هواتف أندرويد بعض الصور الرسمية للهاتف، ولم تكشف سوى عن بعض المواصفات من بينها نوع الشاشة AMOLED وقياسها 6.6 بوصة.

ولحسن الحظ، شاركت شركة سامسونج اليوم المزيد من المواصفات حول الهاتف والتي قامت بتقديمها في شكل رسم بياني في ملصق خاص بجهاز Galaxy A42، وفيما يلي نستعرض مواصفات أرخص هواتف شبكات الجيل الخامس 5G من سامسونج وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.


ويتميز هاتف Galaxy A42 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس6.6 بوصة، وبدقة +HD، مع نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 20 ميجبيكسل وبفتحة عدسة f / 2.2.

ويقدم هاتف Galaxy A42 5G، كاميرا خلفية رباعية، تأتي الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا للتصوير العريض بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f / 2.4 ، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة f / 2.4.

ويعم هاتف Galaxy A42 5G، بواسطة معالج تماني النوى من نوع Snapdragon 750 5G، والي يقد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بثلاث خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت  قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSD.

ويحتوي هاتف Galaxy A42 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، وكما يحتوي الهاتف عى قارئ بصمة الأصبع مدمج بالشاشة.

ويتوفر هاتف Galaxy A42 5G، في ثلاث خيارات لونية هي الرمادي الأسود والأبيض، ولم تكشف سامسونج أي معلومات عن سعر الهاتف، ولمن من المتوقع أن يكون أخص من إصدار Galaxy A51 5G، والذي يتوفر بسعر يعادل 7900 جنيه مصري.
هاتف Galaxy A42 5G هاتف Galaxy A42 5G
هاتف Galaxy A42 5G هاتف Galaxy A42 5G
هاتف Galaxy A42 5G هاتف Galaxy A42 5G
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