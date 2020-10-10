AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 12 وGalaxy S20 FE.. اعرف الفرق

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
أبرز الاختلافات بين
أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 12 وGalaxy S20 FE
Advertisements
شيماء عبد المنعم
مع اقتراب إطلاق سلسلة آيفون 12 iPhone 12 من آبل Apple، يوجد العديد من المنافسين في الأسواق التي من الممكن أن منافسا قويا لتشكيلة آيفون الجديدة، ومن بين هذه الهواتف الذكية هاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 FE، الذي أطلقته الشركة الكورية أواخر الشهر المنصرم.

وفيم يلي نستعرض أبز الاختلافات الرئيسية في سعر ومواصفات هاتف آيفون 12 من آبل وهاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 FE، وفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني.


1. قياس ونوع الشاشة:

هاتف Galaxy S20 FE: يأتي بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث بتردد 120 هرتزا.

هاتف  iPhone 12: سيأتى بشاشة قياس 5.4 بوصة، من نوع OLED تدعم معدل تحديث بتردد 120 هرتزا.

2. الذاكرة الداخلية:

هاتف Galaxy S20 FE: يأتي هاتف سامسونج الرائد بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

هاتف  iPhone 12: سيأتي هاتف آبل المنتظر بسعة ذاكرة داخلية 64 جيجابايت.

3. الكاميرا الخلفية:

هاتف Galaxy S20 FE: يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى مقربة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل.

هاتف  iPhone 12: سيقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل للاثنين.

4. نوع المعالج:

هاتف Galaxy S20 FE: يعمل بواسطة Snapdragon 865.

هاتف  iPhone 12: سيعمل معالج من نوع بيونك A14.

5. الألوان:

هاتف Galaxy S20 FE: يتوفر في االألوان الأزرق والأحمر والبرتقالي الأبيض والأخضر والبنفجسي.

هاتف  iPhone 12: سيأتي الهاتف في ألوان آيفون المعتادة  وهى الأسود والأخضر والأصفر والبنفسجي والأحمر والأبيض.

6. البطارية:

هاتف Galaxy S20 FE: بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

هاتف  iPhone 12: بطارية بقدرة 2227 مللى أمبير.

7. السعر:

هاتف Galaxy S20 FE: يأتي بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11.032 جنيها مصريا).

هاتف  iPhone 12: بسعر حوالى 749 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 875 . 11 ألف جنيه مصرى.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2 5G.. صور

3 هواتف أندرويد بنفس سعر آيفون iPhone SE.. تعرف على الأفضل

أرخصها iphone 11.. أفضل الهواتف الذكية للنصف الأول من 2020

أفضل وأرخص هواتف فلاج شيب في 2020.. مقارنة بين هاتفى Galaxy Note20 و iPhone 11

تصنيع بعض إصدارات سامسونج Galaxy Z Fold2 فى البرازيل وفيتنام.. تفاصيل

قريبا.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S20 Fan Edition.. صور

ترشيحاتنا

اليوم.. الحكم على سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة عن تفشي كورونا

فاروق جعفر: الأهلي لن يخوض مباراة بيراميدز بالناشئين لهذا السبب

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد

حبس سيدة روجت لممارسة الدعارة عبر الإنترنت في بني سويف

بفستان مكشوف.. إيمان العاصي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

لن يسافر المغرب مع الفريق| الزمالك: توقيعات مرتضى منصور لا تزال معترَفا بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تعتدي على جارها بسبب تغييره باسورد الواي فاي

سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2021 hyundai creta قبل طرحها رسميا في مصر.. صور

تبدأ من 191 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات فيات موديل 2021| شاهد