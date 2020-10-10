أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 12 وGalaxy S20 FE.. اعرف الفرق

مع اقتراب إطلاق سلسلة آيفون 12 iPhone 12 من آبل Apple، يوجد العديد من المنافسين في الأسواق التي من الممكن أن منافسا قويا لتشكيلة آيفون الجديدة، ومن بين هذه الهواتف الذكية هاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 FE، الذي أطلقته الشركة الكورية أواخر الشهر المنصرم.
وفيم يلي نستعرض أبز الاختلافات الرئيسية في سعر ومواصفات هاتف آيفون 12 من آبل وهاتف سامسونج الرائد Galaxy S20 FE، وفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني.
1. قياس ونوع الشاشة:
هاتف Galaxy S20 FE: يأتي بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث بتردد 120 هرتزا.
هاتف iPhone 12: سيأتى بشاشة قياس 5.4 بوصة، من نوع OLED تدعم معدل تحديث بتردد 120 هرتزا.
2. الذاكرة الداخلية:
هاتف Galaxy S20 FE: يأتي هاتف سامسونج الرائد بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.
هاتف iPhone 12: سيأتي هاتف آبل المنتظر بسعة ذاكرة داخلية 64 جيجابايت.
3. الكاميرا الخلفية:
هاتف Galaxy S20 FE: يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى مقربة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل.
هاتف iPhone 12: سيقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل للاثنين.
4. نوع المعالج:
هاتف Galaxy S20 FE: يعمل بواسطة Snapdragon 865.
هاتف iPhone 12: سيعمل معالج من نوع بيونك A14.
5. الألوان:
هاتف Galaxy S20 FE: يتوفر في االألوان الأزرق والأحمر والبرتقالي الأبيض والأخضر والبنفجسي.
هاتف iPhone 12: سيأتي الهاتف في ألوان آيفون المعتادة وهى الأسود والأخضر والأصفر والبنفسجي والأحمر والأبيض.
6. البطارية:
هاتف Galaxy S20 FE: بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.
هاتف iPhone 12: بطارية بقدرة 2227 مللى أمبير.
7. السعر:
هاتف Galaxy S20 FE: يأتي بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11.032 جنيها مصريا).
هاتف iPhone 12: بسعر حوالى 749 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 875 . 11 ألف جنيه مصرى.