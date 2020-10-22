آبل تكشف تفاصيل مهمة بهاتف iPhone 12 Pro Max.. اعرفها

Apple ، عن مواصفات جديدة تتعلق ببطارية جهاز iPhone 12 Pro Max. بعد أسبوع كامل من الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة آيفون 12 iPhone 12، كشفت شركة آبل، عن مواصفات جديدة تتعلق ببطارية جهاز iPhone 12 Pro Max.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أدراجت شركة آبل سعة بطارية هاتف iPhone 12 Pro Max ، في قوائم وكالة تنظيم الاتصالات TENAA، حيث تبين بفضل قوائم الوكالة الصينية أن سعة البطارية تبلغ 3687 مللي أمبير في الساعة.









ويحتوي أكبر وأغلى هواتف سلسلة آيفون 12 ، على سعة بطارية أقل بنسبة 7٪ تقريبًا بمقدار 282 مللى أمبير من الموجودة في هاتف العام الماضي iPhone 11 Pro Max ، والذي يتميز ببطارية بقوة 3969 مللي أمبير في الساعة.





وكما تم ادراج هاتف iPhone 12 Pro Max، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وكما تم الكشف أيضًا عن قدرات بطاريات بقية سلسلة iPhone الجديدة.





وقد كشفت القوائم الرسمية لشركة Vodafone Netherlands، أن كلا الطرازين آيفون 12 و 12 Pro ، يأتيان بسعة بطارية بقوة 2815 مللي أمبير في الساعة، في حين أن iPhone 12 mini يحتوي على بطارية أصغر تبلغ 2227 مللي أمبير في الساعة.





وأشارت بعض التقارير أن هاتف iPhone 12 الذي تم طرحه للبيع رسميا يوم الجمعة الماضية، تلقى ما يقدر بنحو 1.7 إلى 2 مليون طلب خلال 24 ساعة، فيما شهدت مجموعة iPhone 12 Pro ما بين 7-8 مليون طلب مسبق في نهاية يوم الأحد.





الجدير بالذكر أن شركة آبل أعلنت أيضًا عن ميزة جديدة في جهاز HomePod الجديد، حيث تمنح الشركة ميزة الاتصال الداخلي والتي تسمح بإرسال رسائل صوتية بين أجهزة Home Pods وإلى أجهزة iPhone و iPad و Apple Watch و AirPods وحتى CarPlay.