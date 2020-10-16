تعرف على محتويات علبة آيفون 12.. أشياء كثيرة مفقودة

أصدرت شركة آبل الأمريكية سلسلة هواتف آيفون 12 يوم الثلاثاء الماضي فى السابعة مساءً، عبر 4 نسخ مختلفة هي آيفون 12، و آيفون 12 ميني، و آيفون 12 برو، و آيفون 11 برو ماكس، و كان من بين أغرب القرارات عدم طرح أى إكسسوارات أساسية داخل علبة هاتف من السلسة الأحدث.





جاء ذلك بعدما صدمت شركة آبل الملايين من عشاق آيفون حول العالم بقرارها بعدم إضافة أى شواحن داخل عبوات أى من هواتف آيفون 12 الجديدة أو سماعات تقليدية، و بررت ذلك بأنه تضامنًا مع البيئة، لتدعو مستخدميها لحلول أخرى أكثر أمانًا، وبالطبع لشراء الشوحان منفصلة من قبل مستخدميها الجدد.





سيكون محتوى العلبة الجديدة لأي من إصدارات آيفون 12 الجديد فقط كابل شحن من نوع USB C الجديد، وبالطبع الهاتف و ملصقات علامة آبل التقيدية، و قطعة فتح منفذ شريحة الهاتف فقط، وبالتالى سيتطلب على المشتري البحث عن شاحن أصلي جديد، وكذلك سماعة تقليدية، ما يعني تكبد أموالًا أخري بخلاف سعر الهاتف.





جدير بالذكر أنه سيتم طرح الهواتف الجديدة فى توقيتات مختلفة عن بعضها البعض، حيث آيفون 12 و آيفون 12 برو فى شهر أكتوبر الجاري، و آيفون 12 برو ماكس و آيفون 12 ميني فى نوفمبر المقبل.



