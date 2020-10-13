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تكنولوجيا

آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:13 م
آبل تكشف رسميًا عن
آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر و المواصفات..صور
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كريم جمال
أزاحت شركة Apple الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، الآن الستار عن  iPhone 12 Pro بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، من خلال بث مباشر على الإنترنت بدون أى حضور بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث يتابع الحدث أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.

جاء iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

وزودت "آبل" iPhone 12 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، ومع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps، وهو أول آيفون به هذه الخاصية.

ويعمل iPhone 12 Pro بنظام تشغيل ios 14 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.

بالإضافة لميزة MagSafe عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى  شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين فى وقت واحد.

 كما يمكنك الحصول عليه فى 4 ألوان هي والأسود والأزرق والذهبي و السيلفر، ولسوء الحظ لن يأتى iPhone 12 Pro  بشاحن أو سماعة فى العلبة الخاصة به، وسيكون الهاتف متاحاً للحجز فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءاً من 23 اكتوبر.

سعر iPhone 12 Pro  
نسخة 128 جيجابايت بسعر 999 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 717 .15 ألف  جنيه مصرى.
نسخة 256  جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف  جنيه مصرى. 
نسخة 512 جيجابايت بسعر 1299 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 .17 ألف  جنيه مصرى.
آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور
آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور
آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور
آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور
آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور
آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور
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