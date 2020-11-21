بسعر أعلى وإمكانيات أقوى.. هاتف Mate 40 Pro من هواوي يهز عرش آيفون 12 برو

آبل الأمريكية وهواوي الصينية، عن أحدث إصدارتهما من أعلنتا كلا من شركتيالأمريكية وهواوي الصينية، عن أحدث إصدارتهما من الهواتف الذكية الرائدة، والتي تتنافس كل منها بإمكانتيا قوية في جميع الأسواق حول العالم، أما بدعم ميزات وتقنيات جديدة مثل الشحن السريع وشبكات الجيل الخامس 5G، أو بمواصفات قوية مثل الكاميرا والمعالج.





هواوي : وفيما يلي نستعر أبرز الماصفات والاختلافات بين هاتفي iPhone 12 Pro من آبل ، وهاتف Mate 40 Pro من









- السعر :





لعل من أبرز الاختلافات بيت الهاتفين هو السعر حيث يتوفر هاتف iPhone 12 Pro Max، [ألوات هواتف آيفون المعتادة منها الأسود والذهبي والأحمر، مقابل سعر يبدأ من 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 17290 ألف جنيه مصرى لنسخة 128 جيجابايت، بينما يتوفر هاتف Huawei Mate 40 Pro، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض والذهبي، بسعر يعادل 1200 يورو (أي ما يعادل 22,341 جنيها مصريا).





- المعالج ونظام التشغيل:





يعمل هاتف Huawei Mate 40 Pro، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولكنه يفتقر إلى خدمات جوجل.





ويتم تشغيل هاتف iPhone 12 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، وكما يعمل بنظام تشغيل آبل الأحدث ios 14.





- الكاميرا:





يقدم هاتف iPhone 12 Pro ، ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4 تدعم تقنية التعرف على الوجه Face ID، ويقدم هاتف Huawei Mate 40 Pro، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثلاثة الآخرين بدقة 20 و8 و 12 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية مزدوجة للتصوير السيلفي.





- الشاشة:





يأتي هاتف هواوي Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، ويضم هاتف iPhone 12 Pro، شاشة مسطحة من نوع OLED ، بقياس 6.1 بوصة، وبدقة 1170 × 2532 بكسل.





- البطارية:





يحتوي هاتف iPhone 12 Pro، على بطارية بقوة 2815 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، بينما يحتوي هاتف Huawei Mate 40 Pro، على بطارية بسعة4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات ، ويتم شحنها عن طريق منفذ USB-C.