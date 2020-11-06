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تكنولوجيا

رسميًا.. آبل تطرح هاتفي iPhone 12 mini وPro Max للبيع.. تعرف على السعر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:31 م
هاتفي iPhone 12
هاتفي iPhone 12 mini و Pro Max
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شيماء عبد المنعم
فتحت شركة آبل Apple، باب الحجز المسبق لهاتفيها الأحدث آيفون 12 ميني iPhone 12 mini، وآيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max، والتي أعلنت عنهم بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية، حيث طرحت الشركة لأول مرة في تاريخها أربعة طرز مختلفة من هاتف آيفون، تضم الإصداراين أعلاه إلى جانب إصدارين آخرين هم iPhone 12 و iPhone 12 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستفتح شركة آبل باب الحجز المسبق عبر الإنترنت اليوم لتلقي الطلبات الأولية لشراء هواتف آيفون الجديدة بالإضافة إلى مكبر صوت ذكي جديد يسمى HomePod Mini، وستوفر مقابل 99 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1,553 جنيها مصريا).


وسيتوفر هاتفي  iPhone 12 mini و Pro Max، للبيع مساء اليوم في أكثر من 30 دولة من بينها: أستراليا والصين وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على أن يبدأ شحن الهواتف تم طلبها مسبقًا يوم الجمعة القادم الموافق 13 نوفمبر.

ويتوفر هاتف iPhone 12 mini، بسعر يبدأ من 729 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11,476 جنيها مصريا)، وسيكون أصغر إصدارات سلسلة آيفون الجديدة، حيث يأتي مع شاشة بقياس 5.4 بوصة، من نوع OLED super retina xdr، ويتم تشغيله بواسطة معالج آبل الأحدث A14 Bionic، والذي يجلب دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم هاتف iPhone 12 mini، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل ، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.

ويتوفر هاتف iPhone 12 Pro Max، بسعر يبدأ من  من 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 17290 ألف جنيه مصرى لنسخة 128 جيجابايت، وهو يعد أكبر هاتف سلسلة آبل الجديدة حيث يأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش.

ويتم تشغيل هاتف iPhone 12 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

ويقدم هاتف iPhone 12 Pro Max،  3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.
هاتفي iPhone 12 mini و Pro Max هاتفي iPhone 12 mini و Pro Max
هاتفي iPhone 12 mini و Pro Max هاتفي iPhone 12 mini و Pro Max

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