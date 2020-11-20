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تكنولوجيا

"كافيار" تطلق إصدارات باهظة الثمن من هواتف iPhone 12 Pro وPro Max.. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
هواتف iPhone 12 Pro
هواتف iPhone 12 Pro وPro Max
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، اليوم نسخا من أجهزة آيفون غريبة الأطوار والتي تم طرحها بسعر باهظ الثمن للغاية، حيث أطلقت الشركة الروسية تصميما جديدا من أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت شركة كافيار هاتف آيفون جديدا تحت اسم iPhone 12 Pro Sands of Time، يحتوي على صور بارزة للرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" والرئيس الأسبق "دونالد ترامب"، إلى جانب علم الولايات المتحدة على ظهر الهاتف مع 750 حبة ذهبية من الرمال تحاكي الساعة الرملية.




ووفقا لشركة كافيار Caviar، فإن تصميم الساعة الرملية هو رمز للتغيير المستمر للوقت، فالرئيس ترامب يفسح المجال حاليا أمام الديمقراطي "جو بايدن" ليتولي منصب الرئيس الأمريكي الجديد.
Apple iPhone 12 Pro Sands of Time Edition by Caviar

ويتميز الإصدار الحديث من الشركة الروسية لهاتف آيفون الجديد، بهيكل مصنوع من التيتانيوم المتين وأعلى ظهر الجهاز توجد 50 نجمة وسبعة خطوط مصنوعة أيضا من التيتانيوم بطول الجهاز مما يشكل في النهاية شكل العلم الأمريكي.


وابتكرت شركة كافيار هذا التصميم على جهاز آيفون 12 برو iPhone 12 Pro، بينما صممت الشركة الروسية 46 وحدة فقط من هاتف iPhone 12 Pro Max بنفس التصميم، وهو عدد رؤساء الولايات المتحدة في التاريخ الأمريكي.

Apple iPhone 12 Pro Sands of Time Edition by Caviar

ويأتي هذا الإصدار بسعر باهظ اعتمادا على حجم الهاتف وسعة التخزين الخاصة به، حيث تتكلف هذه القطعة الفنية الرائعة ما بين 14900 و 19050 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل تقريبا 232,975 جنيها مصريا).


يذكر أنه خلال العام الجاري أطلقت شركة كافيار Caviar الروسية، مجموعة فاخرة من هاتف Galaxy S20 Ultra التابع لشركة سامسونج، ولكن بشكل مختلف تحت عنوان "مجموعة الثروة".

Samsung Galaxy S20 Ultra gets Caviar treatment inspired by playing cards

وتأتي مجموعة Galaxy S20 Ultra Fortune Collection في 5  خيارات تبدأ بسعر 5,660 دولار أمريكي، وتشمل المجموعة المستوحاة من ألعاب الورق، نسخة الجوكر الذهبية "Fortune Gold Joker"، ونسخة قص البستوني Fortune Ace of Spades، ونسخة قص الديناري "Fortune Ace of Diamonds"، ونسخة قص الكبة "Fortune Ace of Hearts"، ونسخة قص السباتي "Fortube Ace of Clubs".
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