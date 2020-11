"كافيار" تطلق إصدارات باهظة الثمن من هواتف iPhone 12 Pro وPro Max.. فيديو

قدمت شركة كافيار Caviar ، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، اليوم نسخا من أجهزة آيفون غريبة الأطوار والتي تم طرحها بسعر باهظ الثمن للغاية، حيث أطلقت الشركة الروسية تصميما جديدا من أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية.









iPhone 12 Pro Sands of Time، يحتوي على صور بارزة للرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" والرئيس الأسبق "دونالد ترامب"، إلى جانب علم الولايات المتحدة على ظهر الهاتف مع 750 حبة ذهبية من الرمال تحاكي الساعة الرملية. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت شركة كافيار هاتف آيفون جديدا تحت اسمSands of Time، يحتوي على صور بارزة للرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" والرئيس الأسبق "دونالد ترامب"، إلى جانب علم الولايات المتحدة على ظهر الهاتف مع 750 حبة ذهبية من الرمال تحاكي الساعة الرملية.

















ووفقا لشركة كافيار Caviar، فإن تصميم الساعة الرملية هو رمز للتغيير المستمر للوقت، فالرئيس ترامب يفسح المجال حاليا أمام الديمقراطي "جو بايدن" ليتولي منصب الرئيس الأمريكي الجديد.





ويتميز الإصدار الحديث من الشركة الروسية لهاتف آيفون الجديد، بهيكل مصنوع من التيتانيوم المتين وأعلى ظهر الجهاز توجد 50 نجمة وسبعة خطوط مصنوعة أيضا من التيتانيوم بطول الجهاز مما يشكل في النهاية شكل العلم الأمريكي.









وابتكرت شركة كافيار هذا التصميم على جهاز آيفون 12 برو iPhone 12 Pro، بينما صممت الشركة الروسية 46 وحدة فقط من هاتف iPhone 12 Pro Max بنفس التصميم، وهو عدد رؤساء الولايات المتحدة في التاريخ الأمريكي.









ويأتي هذا الإصدار بسعر باهظ اعتمادا على حجم الهاتف وسعة التخزين الخاصة به، حيث تتكلف هذه القطعة الفنية الرائعة ما بين 14900 و 19050 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل تقريبا 232,975 جنيها مصريا).









يذكر أنه خلال العام الجاري أطلقت شركة كافيار Caviar الروسية، مجموعة فاخرة من هاتف Galaxy S20 Ultra التابع لشركة سامسونج، ولكن بشكل مختلف تحت عنوان "مجموعة الثروة".









وتأتي مجموعة Galaxy S20 Ultra Fortune Collection في 5 خيارات تبدأ بسعر 5,660 دولار أمريكي، وتشمل المجموعة المستوحاة من ألعاب الورق، نسخة الجوكر الذهبية "Fortune Gold Joker"، ونسخة قص البستوني Fortune Ace of Spades، ونسخة قص الديناري "Fortune Ace of Diamonds"، ونسخة قص الكبة "Fortune Ace of Hearts"، ونسخة قص السباتي "Fortube Ace of Clubs".