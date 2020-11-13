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تكنولوجيا

اليوم.. آبل تبدأ طرح هواتف iPhone 12 Pro Max وMini للبيع فى الأسواق في معظم دول العالم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
آبل تبدأ طرح هواتف
آبل تبدأ طرح هواتف iPhone 12 Pro Max وMini للبيع فى الأسواق
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ندى على
تبدأ شركة آبل الأمريكية، اليوم الجمعة، طرح هواتفها iphone 12 Mini وكذلك  iPhone 12 Pro Max ، للبيع فى الأسواق في عدد كبير من مختلف دول العالم، على أن يتم إطلاقهم في جميع أنحاء العالم، تباعا ، وذلك بعد الإعلان رسميا للمرة الأولى في منتصف أكتوبر الماضي. 

وبحسب موقع 9to5Mac فإن آبل قد أتاحت الحجز المسبق  لهواتفها   وiPhone 12 Pro Max   في جميع متاجر آبل الرئيسية ، وكذلك على موقعها الرسمي للدول التي لم فيها طرح هذه الهواتف في المتاجر الرئيسية.


وتبدأ أسعار هواتف iPhone 12 mini بحوالي 729 دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 11403 جنيه مصرى،  لأصغر نسخة وهى 64 جيجا بايت من المساحة الداخلية، كما تبدأ أسعار  iPhone 12 Pro Max من حوالى 1100 دولار أمريكى، أى ما يعادل 17290 حوالى جنيه مصرى. 

ويأتى هاتف iPhone 12 Pro Max،  3  ب 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

ويعمل هاتف iPhone 12 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

 وكانت كشفت تقارير أن آبل تواجه مشكلة كبيرة  تتمثل فى نقص المعالجات والرقاقات لهواتف آيفون 12، وهو الأمر الذى سيتسبب فى نقص هائل فى هواتف آيفون 12 فى السوق العالمية ، خاصة هواتف  iPhone 12 Pro Max وiphone 12 Min حيث إن معالجات الهواتف تعتبر أهم وأخطر عنصر فى الهواتف، حيث أنها هى المسئولة عن أداء الهواتف وسرعتها وتشغيل الكاميرا ، وكذلك شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، وغيرها من الإعدادات الأخرى. 



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