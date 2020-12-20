بخطوات بسيطة.. كيفية تحميل لعبة ببجي PUBG على الكمبيوتر واللاب توب .. صور

تتصدر لعبة ببجى PUBG عالم ألعاب الفيديو فى الشق الأوسط وعدد من الدول، وعلى الرغم من أن اللعبة قد تم حظرها فى عدد من الدول إلا أنها اللعبة الأكثر تحميلا فى عدد كبير من دول العالم خاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز لعبة ببجى بأنها لعبة مجانية ذات أكثر من إصدار سواء على الهواتف الذكية أو على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
كما تتميز لعبة ببجى المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 6 مليار دولار في عام 2021، بسهولة تحميلها ولعبها على الهواتف الذكية أو على الكمبيوتر، وذكر موقع Gadgets Now عدد من الخطوات البسيطة التى يجب اتباعها عند تحميل لعبة ببجى على الكمبيوتر :
1- ادخل على الموقع التالى على متصفح البحث فى جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك : https://syzs.qq.com/en/ وهو الموقع الرسمى للعبة ببجى لتحميل الإصدار الخاص بلعبة ببجى على جهاز الكمبيوتر .
2- اضغط على زر تحميل اللعبة وانتظر التحميل
3- قم بتشغيل برنامج التثبيت ثم قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك