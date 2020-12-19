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تكنولوجيا

بالخطوات.. كيفية تحميل فورتنايت على الكمبيوتر أو اللاب توب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
كيفية تحميل فورتنايت
كيفية تحميل فورتنايت على الكمبيوتر
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ندى على
تعتبر لعبة فورتنايت Fortnite واحدة من أشهر ألعاب الفيديو وأفضلها، وعلى الرغم من اللعبة واجهت هجوما شرسا من قبل شركتى جوجل وآبل فى الفترة الأخيرة من على متجريهما بسبب اختلاف على نسبة الرسوم فى متجرى التطبيقات إلا أنه يمكن للاعبين تحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الخاصة بهم. 
 
وبحسب موقع buissness insider فإن لعبة فورتنايت تكتسب شعبية كبيرة من كونها يمكن أن تلعب على أجهزة الكمبيوت واللاب توب بعدما حرم عدد كبير منهم لى هواتفها، ولتحميل اللعبة ولعبها على حهازك يجب اتبع الخطوات الآتية: 


- يجب إنشاء حساب على Epic Games وهى الشركة الملكة للعبة فورتنايت من خلال إحدى طرق التسجيل المتنوعة المدرجة في صفحة تسجيل حساب النظام الأساسي. 

- بمجرد أن يكون لديك حساب ، يجب متابعة  تنزيل فورتنايت من خلال Epic Games Launcher: 

- في صفحة البحث انتقل إلى صفحة فورتنايت على موقع Epic Games، ومنه قم بتحميل  Epic Games Launcher ويجب أن يبدأ التحميل على الفور ، وفى حالة البدء اضغط على Windows.  

- يمكن حفظ ملف التحميل على أى مكان فى جهازك ومنها سطح المكتب.

- بمجرد تنزيل Epic Games Launcher ، افتح الملف لتثبيته على جهازك وإذا تلقيت رسالة تطلب الإذن لإجراء تغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فاضغط على نعم. 

- في نافذة مشغل البرنامج ، اضغط  على تثبيت  حيث سيقوم Epic Games Launcher بتثبيت وتحديث نفسه ، ثم سيطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك،  ويمكنك استخدام ما يقرب من 12  خدمة مختلفة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. 

- عند فتح مشغل Epic Games ، ابحث عن صفحة فورتنايت وستتمكن من العثور عليها في علامة التبويب الصفحة الرئيسية ، أو من خلال البحث عنه في علامة التبويب المتجر.

- في صفحة فورتنايت، اضغط فوق زر Get الأصفر أسفل الزاوية اليمنى.

- اضغط  فوق Library أومكتبة في الشريط الجانبي الأيسر ، ثم اضغط على صورة فورتنايت الرمادية. 

- سيتم سؤالك عن المكان الذي تريد تثبيت فورتنايت فيه ، وما إذا كنت ترغب في تحديثه تلقائيًا كلما توفر إصدار جديد، يمكنك أيضًا إنشاء اختصار لها على سطح المكتب . 



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