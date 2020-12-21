على خطى آبل .. مايكروسوفت تتخلى عن معالجات إنتل فى أجهزة لاب توب Surface

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، قد تحذو حذو شركة آبل فى الابتعاد عن الاستعانة بمعالجات شركة إنتل التى تستخدمها فى انتاج أجهزة اللاب توب الخاصة بها Surface .





وبحسب موقع Apple Insider فإن شركة مايكروسوفت قد تتجه إلى تصنيع المعالجات الخاصة بأجهزة اللاب توب التى تصدرها من سلسلة Surface بدلا من الاعتماد على شركة إنتل أو شركة كوالكوم ، حيث كانت قد بدأت مشروعا للعمل على هذا التحول منذ سنوات.









وفقا لوكالة بلومبرج فإن المتحدث باسم شركة مايكروسوفت إن الشركة ستعتمد على الاستثمار فى قدراتها الخاصة فى التصنيع والتحول لمعالجتها ولكن مع تقوية العلاقات مع شركات المعالجة الأخرى.





ومن المحتمل أن يؤثر هذا الاتجاه فى مبيعات شركة ما يكروسوفت عند إطلاق أجهزة لاب توب Surface فى الأسواق، حيث يثق عدد كبير من مستخدمى هذه الأجهزة فى معالجات شركة إنتل الرائدة فى هذا المجال.





وأطلقت شركة آبل مؤخرا أجهزة اللاب توب الخاصة بها وكذلك أجهزة كمبيوتر ماك بمعالجات من نوع ARM من تصنيعها، وابتعدت كليا على معالجات شركة إنتل للمرة الأولى منذ 36 عاما.



