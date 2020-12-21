ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

على خطى آبل .. مايكروسوفت تتخلى عن معالجات إنتل فى أجهزة لاب توب Surface

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:01 م
مايكروسوفت تتخلى
مايكروسوفت تتخلى عن معالجات إنتل فى أجهزة لاب توب Surface
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، قد تحذو حذو شركة آبل فى الابتعاد عن الاستعانة بمعالجات شركة إنتل التى تستخدمها فى انتاج أجهزة اللاب توب الخاصة بها Surface .  

وبحسب موقع  Apple Insider فإن شركة مايكروسوفت قد تتجه إلى تصنيع المعالجات الخاصة بأجهزة اللاب توب التى تصدرها من سلسلة Surface بدلا من الاعتماد على شركة إنتل أو شركة كوالكوم ، حيث كانت قد بدأت مشروعا للعمل على هذا التحول منذ سنوات. 


وفقا لوكالة بلومبرج فإن المتحدث باسم شركة مايكروسوفت إن الشركة ستعتمد على الاستثمار فى قدراتها الخاصة فى التصنيع والتحول لمعالجتها ولكن مع تقوية العلاقات مع شركات المعالجة الأخرى. 

ومن المحتمل أن يؤثر هذا الاتجاه فى مبيعات شركة ما يكروسوفت عند إطلاق أجهزة لاب توب  Surface فى الأسواق، حيث يثق عدد كبير من مستخدمى هذه الأجهزة فى معالجات شركة إنتل الرائدة فى هذا المجال. 

وأطلقت شركة آبل مؤخرا أجهزة اللاب توب الخاصة بها وكذلك أجهزة كمبيوتر ماك بمعالجات من نوع ARM من تصنيعها، وابتعدت كليا على معالجات شركة إنتل للمرة الأولى منذ 36 عاما.  

وفى شهر نوفمبر الماضى، كشفت آبل عن أول مجموعة شرائح ماك التابعة لها والتى تعرف باسم Apple M1، والتي تعد أقوى شريحة صنعتها على الإطلاق، وأسرع وحدة معالجة مركزية في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإمكانات خارقة .. لينوفو تعيد طرح أجهزة لاب توب Legion Slim 7

أوبو تطور هاتفا جديدا بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 870

بمعالجات ARM.. أبل تعتزم إصدار أجهزة كمبيوتر ماك جديدة

ينطلق بعد أيام.. تفاصيل الحدث الأضخم في تاريخ آبل

ينطلق خلال ساعات.. كيفية مشاهدة الحدث الأضخم في تاريخ آبل وما المتوقع إعلانه

يوفر أداءً قويا وعمر بطارية أطول.. أبل تعلن عن أول معالجاتها لأجهزة ماك Apple M1

ترشيحاتنا

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

مشاجرة بالأيدي في لقاء الإسماعيلي والجونة

بعد انسحاب بطل تشاد .. قرار عاجل من الزمالك تجاه إيقاف مصطفى محمد

الزمالك: زيادة راتب فرجاني ساسي بعد تعديل عقده

بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

مصدر يكشف كواليس تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها