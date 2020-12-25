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تكنولوجيا

كيف تعرف أن تطبيقات هاتفك تتجس عليك وتسرق بياناتك؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
كيف تعرف أن تطبيقات
كيف تعرف أن تطبيقات هاتفك تتجس عليك وتسرق بياناتك ؟
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ندى على
من المعروف أن معظم التطبيقات الموجودة فى هواتفنا تقوم طوال الوقت بجمع البيانات والمعلومات الخاصة بسجل البحث وتجمع معلومات مهمة مثل البريد الإلكترونى ورقم الهاتف وبيانات الموقع والصور والفيديوهاتف وكذلك الملفات الموجودة على هاتفك. 

وعلى الرغم من ذلك فإن تعتبر كل هذه النشاطات التى تقوم بها التطبيقات غير ضارة، بل تشترك كل التطبيقات فى أنها تقوم بمثل هذا الشئ، إلا أن هناك تطبيقات خبيثة تقوم بجمع هذه البيانات بالإضافة إلى جمع حسابات المستخدمين البنكية وتضمين الروابط الخبيثة فى هاتفك، وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عدد من العلامات التى عندما تحدث فى هاتفك فهذا يعنى أن التطبيقات تقوم بالتجسس عليك وسرقة بياناتك :
 

بطء الهاتف بشكل مفاجئ 

تعمل الفيروسات والروابط الضارة على تعطيل النظام الذى يعمل به الهاتف وتصيبه بالعديد من المشكلات الأم الذى يظهر على شكل بطئ فى أداء الهاتف وتغير الطريقة التى يعمل بها، وعند ملاحظة وجود مشكلة فى أداء الهاتف فإنه يجب فحص الهاتف للتاكد من وجود اختراق أو بعض الفيروسات المدمرة له.   

اخفاء التطبيقات لنفسها 

 إخفاء التطبيق نفسه عن العرض،  وعلى الرغم من أنه يقوم بعمل بشكل طبيعى، إلا أنه يلاحظ المستخدمون بأنه يقوم بالظهور والاختفاء بشكل متكرر.  

توقف التطبيقات فجأة 

وعند توقف عدد كبير من التطبيقات فجأة وبدون مبرر فإن هذا يعنى أن التطبيق قام بسرقة البيانات الشخصية الخاصة بك في هذه المواقع ويعمل على التخفى فيها. 

كثرة الإعلانات 

تعتبر كثرة مشاهدة الإعلانات على الهاتف من أكثر العلامات التى تؤكد إصابة الهاتف بالفيروس، مثل ظهور إعلانات كثيرة عن التصفح على الإنترنت أو عند فتح التطبيقات المختلفة، وظهورها بكثرة بمجرد فتح الإنترنت، الأم الذى يعنى أن هذه التطبيقات تقوم بعرض  الإعلانات فى هاتفك. 


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