صدمة كبرى لمستخدمي شاومي مع إطلاق هواتف Xiaomi Mi 11

أكد الرئيس التنفيذى لشركة شاومى الصينية، Lei Jun ليو جون، أن هواتف Xiaomi Mi 11 الرائدة والمقرر إصدارها رسميا بعد ساعات فى 28 ديسمبر المقبل، لن تأتى مع شواحن أو سماعات.





وبحسب موقع GSMArena فإن الرئيس التنفيذى للشركة نشر فى بيان له على حسابه الرسمى بموقع Weibo الصينى، قال فيه "إن هواتف Xiaomi Mi 11 سيتم الكشف عنها بأسلوب مختلف عن الهواتف السابقة حيث ستكون الهواتف خفيفة لوزن ونحيفة فى الشكل، وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد تم اتخاذ قرار مهم بشأن الهواتف، استجابة لحماية البيئة، حيث لن تأتى الهواتف هذه المرة مع شواحن " .









وأضاف Lei Jun ليو جون أن كل مستخدم للهواتف الذكية لديه ما يكفيه من الشواحن التى تعد عبئا على البيئة، ونحن ندرك أن هذا القرار لن يتم تفهمه من قبل البعض ، كما أن البعض الآخر سيشتكى من جراء هذا الأمر".





وتساءل جون إذا ما كان هناك حلا أفضل يمكن اتباعه للتعامل مع البيئة وحمايتها وتصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقال" إن إننا سنتحدذ عن هذا الأم بالتفصيل يوم الإثنين القادم عند إطلاق الهواتف".





وكشفت عدد من التقارير مؤخرا أن شركة سامسونج ستتخذ نفس القرار الذى اتخذته شركة آبل ، بعدم إصدار أى شواحن أو سماعات جديدة مع هواتف Galaxy S21 الصادرة رسميا فى 14 يناير المقبل، الأمر الذى سيجعل شراء أى هواتف جديدة من سامسونج لن يشمل على وجود شاحن أو سماعة.





وكانت شركة آبل الأمريكية قد فاجأت مستخدميها حول العالم، مع إطلاق هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، أنها لن تصدر شواحن أو سماعات مع هواتفها الجديدة وأن على عملائها اللجوء إلى شراء من نوع Lightning بمنفذ USB-C أو استخدام هواتفهم القديمة.







