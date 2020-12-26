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تكنولوجيا

قبل أيام من إطلاقه.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف vivo X60 Pro

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:00 م
تسريبات تكشف المواصفات
تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف vivo X60 Pro
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ندى على
كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف vivo X60 Pro الذى سيأتى ضمن سلسلة هواتف  vivo X60 من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقها يوم 29 ديسمبر المقبل، بعدما أكدت الشركة الموعد فى بيان رسمى لها. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Vivo X60 Pro سيأتى بشاشة منحنية  قياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED ،  بجودة +FullHD مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل تحديث الشاشة  120 هرتز فى الثانية، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل. 


وفقا لوكالة TENAA للهواتف فإنه ستأتى كاميرات هاتف Vivo X60 Pro ب 4 كاميرات خلفية الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرتين بمستشعرات للاتساع والتكبير دقة 8 و 8  ميجا بيكسل، مع كاميرا رابعة بمستشعر للعمق دقة 8 ميجا بيكسل . 

ويعمل هاتف Vivo X60 Pro بمعالج من نوع Exynos 1080 وسيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع نسختين لمساحة التخزين الداخلية 128 و 256 جيجا بايت ، ونظام أندرويد 11 ، مع  أحدث واجهة مستخدم للسوفت وير OriginOS . 

ويحتوى هاتف Vivo X60 Pro على بطارية سعة 4200 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع ألوان الأزرق والأسود، كما يزن الهاتف 178 جراما، وبسمك 7.59 ملم، ولم تكشفالتسريبات عن الأسعار المحتملة للهواتف حتى الآن.
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