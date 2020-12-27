بسبب فيروس كورونا.. سامسونج تفشل فى كسر حاجز 300 مليون هاتف للمرة الأولى منذ 9 سنوات

تراجعت مبيعات شركة سامسونج من الهواتف الذكية إلى أقل من 300 مليون وحدة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث من المتوقع ألا تتمكن الشركة من الوصول إلى 300 مليون هاتف في عام 2020 .





وبحسب موقع GSMArena فإنه من المحتمل أن تصل شركة سامسونج إلى حوالي 270 مليون وحدة مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد 2021 ، إلا إنها لم تستطع تحقيق الهدف المطلوب وهو بيع 300 مليون وحدة وذلك بسبب الاضطرابات فى سلاسل التوريد والتوزيع نتيجة لتفشى فيروس كورونا.





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وأكدت عدد من التقارير أن مبيعات شركة سامسونج فى الربع الثالث من العام الحالى 2020 بلغ 189 مليون هاتف، وهو معدل مرتفع للغاية، إلا أنه على الرغم من ذلك لم يساهم فى تحقيق مبيعات 300 مليون وحدة من الهواتف.





وكانت شركة سامسونج تتوقع أن يكون الطلب على سلسلة Galaxy Note 20 في أكتوبر مرتفعًا بما يكفي لضمان بيع 90 ألف وحدة ، ومع ذلك ، أشارت التقارير إلى أن أرقام المبيعات وصلت إلى 60 ألف وحدة فقط.





وتتوقع الشركة حدوث تحسن في العام المقبل ، حيث حددت أنها ستقوم بتصنيع وبيع أكثر من 307 مليون وحدة في 2021 من خلال توسيع تشكيلة الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G من الفئة المتوسطة ومنخفضة الجودة.





ومن المقرر أن تصدر شركة سامسونج Galaxy S21 هواتف رسميا فى 14 يناير المقبل، وستأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل، و 4 كاميرات خلفية الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، ع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل، معالج من نوع Exynos 2100، وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.















