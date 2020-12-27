ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب فيروس كورونا.. سامسونج تفشل فى كسر حاجز 300 مليون هاتف للمرة الأولى منذ 9 سنوات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:01 م
سامسونج تفشل فى كسر
سامسونج تفشل فى كسر حاجز 300 مليون هاتف
Advertisements
ندى على
تراجعت مبيعات شركة سامسونج من الهواتف الذكية إلى أقل من 300 مليون وحدة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث من المتوقع ألا تتمكن الشركة من الوصول إلى 300 مليون هاتف في عام 2020 . 

وبحسب موقع GSMArena فإنه من المحتمل أن تصل شركة سامسونج  إلى حوالي 270 مليون وحدة مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد 2021 ، إلا إنها لم تستطع تحقيق الهدف المطلوب وهو بيع 300 مليون وحدة وذلك بسبب الاضطرابات فى سلاسل التوريد والتوزيع نتيجة لتفشى فيروس كورونا. 

وأكدت عدد من التقارير أن مبيعات شركة سامسونج فى الربع الثالث من العام الحالى 2020 بلغ 189 مليون هاتف، وهو معدل مرتفع للغاية، إلا أنه على الرغم من ذلك لم يساهم فى تحقيق مبيعات 300 مليون وحدة من الهواتف. 

وكانت شركة سامسونج تتوقع أن يكون الطلب على سلسلة Galaxy Note 20 في أكتوبر مرتفعًا بما يكفي لضمان بيع 90 ألف وحدة ، ومع ذلك ، أشارت التقارير إلى أن أرقام المبيعات وصلت إلى 60 ألف وحدة فقط.  

وتتوقع الشركة حدوث تحسن في العام المقبل ، حيث حددت أنها ستقوم بتصنيع وبيع أكثر من  307 مليون وحدة في 2021 من خلال توسيع تشكيلة الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس للاتصالات  5G من الفئة المتوسطة ومنخفضة الجودة. 

ومن المقرر أن تصدر شركة سامسونج Galaxy S21 هواتف رسميا فى 14 يناير المقبل، وستأتى  بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED  مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل، و 4 كاميرات خلفية الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، ع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل، معالج من نوع  Exynos 2100، وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بكاميرا سيلفي 40 ميجا بيكسل .. مفاجآت جديدة فى هاتف Galaxy S21 Ultra

بكفاءة عالية.. سامسونج تكشف عن معالجها الجديد ضمن هواتف Galaxy S21

تقارير تكشف الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من سامسونج

سامسونج تكشف الموعد النهائى لإطلاق هواتف Galaxy S21

شاهد أول فيديو لهاتف Galaxy S21 Plus .. مواصفات

قبل إطلاقها بأسابيع .. كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S21 ..شاهد

ترشيحاتنا

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

نادي القرن.. الأهلي يحصد جائزة أكثر الأندية تتويجا في الشرق الأوسط

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة

إلغاء كل احتفالات رأس السنة.. ولجنة إدارة أزمة كورونا تحذر المخالفين

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي

مع قرب الانعقاد.. هل ينهي برلمان 2021 أزمة قانون الإيجار القديم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

شاهد.. ظهور الشكل النهائي لـ جيب جراند شيروكي 2022

سيارة احتفالات سانتا كلوز الخاصة من لكزس الأمريكية.. شاهد