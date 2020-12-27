أرخص من AirPods Pro بـ 780 جنيها .. تسريبات تكشف سعر سماعات سامسونج

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستصدر سماعات Galaxy Buds Pro اللاسلكية والمقرر إصدارها مع هواتف Galaxy S21 يوم 14 يناير المقبل، بسعر أرخص من سماعات AirPods Pro التى أصدرتها شركة آبل الأمريكية منذ عدة أشهر.





وبحسب موقع Engadget فإن سماعات Galaxy Buds Pro ستصدر بسعر 200 دولار أمريكيا أى ما يعادل حوالى 3114 جنيه مصرى، وهو سعر أرخص من سماعات AirPods Pro التى صدرت ب 250 دولار أمريكيا أى ما يعادل حوالى 3890 جنيه مصرى أى بفارق 780 جنيه.





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كما سيكون سعر سماعات Galaxy Buds Pro أغلى من سابقتها Galaxy Buds Live التى صدرت فى شهر أغسطس الماضى بسعر 170 دولار أمريكي 2645 جنيه أى بفارق 470 جنيه.





وستأتى سماعات Galaxy Buds Pro ببطارية كبيرة تبلغ 472 مللى أمبير فى الساعة ، وهى أكبر من سعة بطارية سماعات Galaxy Buds Live التى جاءت بسعة 120 مللى أمبير، فيما جاءت حافظة السماعات نفسها بنفس سعة بطاريات السماعات الجديدة.





وعلى الرغم من أن سماعات سامسونج السابقة Galaxy Buds Pro قد جاءت بشكل وتصميم مميز للغاية حيث احتوت على تصميم مشابه لحبات الفاصوليا، إلا أنه من المقرر أن تصدر السماعات الجديدة بتصميم أفضل كما أنه سيبلغ سيكون سعرها أعلى بكثير من السماعات السابقة.







