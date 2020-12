كل ما تريد معرفته عن تطبيق منظمة الصحة العالمية الجديد لمواجهة كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO منذ ساعات قليلة ، تطبيقا جديدا لمواجهة فيروس كورنا كوفيد 19 والحث على الوقاية منه بكل الطرق الممكنة، ويسمى التطبيق الجديد WHO COVID-19 Updates ويعنى آخر الأخبار والتحديثات المتعلقة بفيروس كورنا ونصائح حول مواجهة المرض والتغلب عليه.





وبحسب موقع The Quint فإن تطبيق منظمة الصحة العالمية الجديد WHO COVID-19 Updates يوفر 4 تبويبات رئيسية يشرح فيها كل ما يتعلق بفيروس كورونا ومواجهته، وكل المعلومات المتعلقة بكل دولة من دول العالم، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بمناطق محددة.





مكونات تطبيق WHO COVID-19 Updates .. أربعة تبويبات رئيسية





ويتكون تطبيق منظمة الصحة العالمية العالمية الجديد من أربعة تبويبات أو أقسام رئيسية توضح كل ما يتعلق بالفيروس وهى :





التبويب الأول : Get up-to-date Info

وفيه كل ما يتعلق بالتحديثات وآخر الأخبار المتعلقة بالفيروس والأعدادالجديدة من الإصابات والوفيات، والأعراض الجديدة للفيروس وكذلك كل ما يتعلق باللقاحات وأماكن توفرها.





التبويب الثانى : Myths , Busted

ويتعلق بكل الشائعات والمعلومات المغلوطة والخاطئة حول الفيروس، والقيام بتصحيحها، وكذلك كل المعلومات الخاطئة حول اللقاحات الجديدة.





التبويب الثالث : Check your symptoms

وفيه كل الأعراض التى تحدث للمصابين بالمرض، منذ بداية الإصابة به فى الأيام الأولى وفترة حضانة المرض، والمعلومات الدقيقة التى توفر معلومات لتفيد المستخدم فى تحديد ما إذا كان أصيب بالمرض من عدمه.





التبويب الرابع : The globally- trusted source of the last Covid-19 info

ويضم كل المعلومات الموثقة من كل مراكز الأمراض والهيئات والمنظمات الصحية فى العالم، ومنها المعلومات الرسمية الصادرة عن الأعراض والوقاية من منظمة الصحة العالمية.





كيف يعمل تطبيق WHO COVID-19 Updates ؟

وبمجرد حصول التطبيق على موقع المستخدمين ، فإنه يقوم بعرض آخر الأخبار والتحديثات المتعلقة بالمرض فى دول ومناطق المستخدمين حيث . تعرض الشاشة الرئيسية للتطبيق عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلد المستخدم وعلى مستوى العالم، كما يمكن الاشتراك فى تلقى إشعارات التطبيق، ويعمل على الهواتف العاملة بنظامى تشغيل Android و iOS .





مميزات تطبيق WHO COVID-19 Updates

يتميز التطبيق بعلامة التبويب المتعلقة بالأعراض التي تعرض قائمة بالأعراض المرتبطة بالمرض الخطيرة منها والخفيفة، كما يمكن رؤية قائمة ممارسات النظافة الأساسية التي يمكن العناية بها لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، ومن أهم مميزات التطبيق أنه لا يحتوي على ميزات تتبع جهات الاتصال، على عكس التطبيقات الأخرى.





كيفية تحميل تطبيق WHO COVID-19 Updates

التطبيق متاح حاليًا فقط في نيجيريا، ومع ذلك ، يعمل التطبيق مع البيانات الخاصة بكل الدول وتخطط منظمة الصحة العالمية لإطلاق التطبيق معظم دول العالم خلال الأيام القادمة.





خدمات أخرى تقدمها منظمة الصحة العالمية





رقم واتسآب للمنظمة للوقاية من فيروس كورونا





وقامت المنظمة بتخصيص رقم 41798931892+ على تطبيق واتساب لتوعية المواطنين وإرشادهم بالخطوات التى يجب فعلها عند الإصابة بالمرض، وإجراءات الوقاية للحد منه.





ويمكن للمستخدمين إرسال رسالة Hi إلى الحساب، ثنم ستبدأ المنظمة في إرسال النصائج اللازمة والتى يجب اتباعها، بالإضافة إلى أنه يمكن للمستخدمين إرسال أسئلة متعلقة بالمرض وسيقوم فريق عمل المنظمة بالرد عليها.