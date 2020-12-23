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تكنولوجيا

«جوجل» توفر اختبارات أسبوعية مجانية لـ فيروس كورونا لكل موظفيها بالولايات المتحدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
جوجل توفر اختبارات
"جوجل" توفر اختبارات أسبوعية مجانية لفيروس كورونا لموظفيها
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أ ش أ
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شركة "جوجل" قدمت لجميع موظفيها في الولايات المتحدة البالغ عددهم نحو ٩٩ ألف موظف، اختبارات مجانية أسبوعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأشارت الصحيفة إلى أن كل موظف لدى الشركة في الولايات المتحدة (وكذلك الشركات التابعة لها) سيكونون مؤهلين لتسجيل أنفسهم لدى موقع الشركة الإلكتروني للحصول على اختبار منزلي مجاني للفيروس. وسيحصل موظفو "جوجل" على الاختبار في غضون يومين إلى أربعة أيام من التسجيل على الموقع، وسيعرفون نتيجة الاختبار في غضون يومين من إرساله للمعمل.

وتأتي تلك الخطوة على عكس الشركات الأمريكية الأخرى التي تقدم فقط اختبارات لموظفيها الذين لا يزالون يعملون في مواقع العمل.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، ستدفع "جوجل" لشريكتها "بيو آي كيو" 50 دولارا أمريكيا لكل اختبار، وتأمل الشركة أن يساعد الاختبار في تقليل عدد ناشري الفيروس ممن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة به بين موظفيها.
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