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تكنولوجيا

رغم تسريح ربع الموظفين.. خسائر فادحة تلحق بـ "أوبر" بملايين الدولارات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:09 ص
أوبر
أوبر
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة أوبر Uber، إن الطلب على خدمة توصيل الطعام لديها انتشرت في الربع الثالث من العام الجاري، ولكن مع تضرر خدمة توصيل الركاب نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، أن الطلب على خدمة الركوب العالمية تتراجع في أهم أسواقها وهي الولايات المتحدة، حيث انخفضت الحجوزات بنسبة 60٪ على أساس سنوي، مع عودة ظهور الإصابات بالفيروس التاجي إبقاء العملاء حذرين من التنقل بالخارج.

 
وتراجت حجوزات الرحلات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 36٪ عن العام الماضي، وأوضح بعض العملاء الذين بدوأ في استخدام خدمة التوصيل عبر الإنترنت مرة أخرى أنهم قلقون من سعر الخدمة خلال هذه الفترة. 

وتعتمد الشركة الآن بشكل كبير على خفض التكاليف والنمو في خدمة توصيل الطعام  التابعة لها إيتس Uber Eats، والتي تقدمت بنسبة 23٪ عن الربع السابق، حيث تعمل أوبر على تقليل الخسائر تدريجيًا ولكنها لا تزال تمثل عبئًا على صافي أرباح أوبر.

ووفقا للشركة فأن إجمالي حجوزات الرحلات لخاصة بها انخفض بنسبة 53% على أساس سنوي خلال الربع الثلث من اعام الجاري، وفي الربع الثاني من نفس العام انخفضت الحجوزات بنسبة 75٪ .

وتراجعت أسهم أوبر بنسبة 2٪ في فترة التداول بعد ساعات التداول ، حيث كانت خسارة الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث البالغة 625 مليون دولار،  أكبر من توقعات المحللين بخسارة 597 مليون دولار، وفقًا لبيانات IBES.

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