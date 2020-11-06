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الفيروس تطور .. تاج الدين: فترة حضانة كورونا أصبحت تزيد عن 14 يوما .. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:36 م
عوض تاج الدين، مستشار
عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة
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إسراء صبري
قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه كان من المتوقع أن يكون هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع انخفاض درجة الحرارة ودخول الشتاء، معقبا: الحالات معظمها بسيطة ولا تحتاج إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة.

وأوضح "تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه منذ بداية الجائحة حذر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء واللجنة العلمية دائما من التهاون بالإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا، معقبا: لدينا نسبة زيادة في حالات الإصابة حاليا بعدما انخفضت لمدة طويلة.

وأكمل: سواء كنا في المرحلة الأولى أو بداية الموجة الثانية يجب أن نحذر من أي احتمالية لوجود أي زيادة ولا يهم المسمى الخاص بالفترة الأهم هو الأخذ بالاحتياط، معقبا: فيروس كورونا ليس جديدا وتعاملنا معه من قبل على مدى السنوات الماضية، ولكن السلالة الخاصة به تختلف بعض الشيء من حيث الشراسة و فترة الحضانة الخاصة بالفيروس.

وأضاف أن فترة حضانة فيروس كورونا مختلفة عن غيره فيمكن أن تمتد إلى 14 يوم وأحيانا أكثر، كما أن نسبة العدوى به كبيرة وأكثر من الفيروسات التنفسية الأخرى.

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