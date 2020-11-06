تتحول إلى زجاج مصنفر.. تأثير فيروس كورونا على شكل الرئة

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تواصلت مع كل الجهات التي تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلك اللقاحات تتم تحت إشراف كبير من جهات طبية مختصة.
ولفت إلى أن اللجنة العلمية تقوم بوضع خطط ووسائل علاج للفيروس وفقا للفترة، معقبا: حصة مصر من اللقاحات والأدوية مؤمنة واللقاح لم يمنع من انتشار الفيروس بنسبة 100% وسيقلل من مضاعفات المرض فقط ولكنه لا يقي من الإصابة به تماما بنسبة 60 أو 70%.
وأكد على أن اللقاح سيقلل المرض والمضاعفات ولكنه لا يحمي من الإصابة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن أعراض الفيروس لم تختلف منذ بدايته..وهناك فرق بين العدوى والمرض أي يمكن أن يحصل البعض على العدوى ولكن لا يمرض لا يظهر عليه المرض.
وشدد على أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا بتكون بسيطة ومتوسطة، ويمكن علاجها في المنزل تحت إشراف طبي، ولكن الخطورة تكمن في الوصول إلى المراحل الخطرة وهي التأثير على الرئة، معقبا: بنلاقي شكل الرئة فية كتل على شكل الزجاج الإنجليزي المصنفر لونها أبيض.
وأوضح أن هناك أعراضا معينة على أساسها يتم تشخيص المريض كورونا، وذلك بناء على الخبرة المصرية ومتابعتها للفيروس محليا وعالميا، متابعا: الحالات التي يصل بها الأمر إلى استخدام التنفس الصناعي يحدث لهم أعراض كثيرة، ولكن حاليا أصبح هناك طريقة جديدة لاستخدام الأكسجين، مشددا على أن الأكسجين حاليا أصبح كالدواء يأخذ بجرعات وبطرق مختلفة.
ولفت إلى أن اللجنة العلمية تقوم بوضع خطط ووسائل علاج للفيروس وفقا للفترة، معقبا: حصة مصر من اللقاحات والأدوية مؤمنة واللقاح لم يمنع من انتشار الفيروس بنسبة 100% وسيقلل من مضاعفات المرض فقط ولكنه لا يقي من الإصابة به تماما بنسبة 60 أو 70%.
وأكد على أن اللقاح سيقلل المرض والمضاعفات ولكنه لا يحمي من الإصابة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن أعراض الفيروس لم تختلف منذ بدايته..وهناك فرق بين العدوى والمرض أي يمكن أن يحصل البعض على العدوى ولكن لا يمرض لا يظهر عليه المرض.
وشدد على أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا بتكون بسيطة ومتوسطة، ويمكن علاجها في المنزل تحت إشراف طبي، ولكن الخطورة تكمن في الوصول إلى المراحل الخطرة وهي التأثير على الرئة، معقبا: بنلاقي شكل الرئة فية كتل على شكل الزجاج الإنجليزي المصنفر لونها أبيض.
وأوضح أن هناك أعراضا معينة على أساسها يتم تشخيص المريض كورونا، وذلك بناء على الخبرة المصرية ومتابعتها للفيروس محليا وعالميا، متابعا: الحالات التي يصل بها الأمر إلى استخدام التنفس الصناعي يحدث لهم أعراض كثيرة، ولكن حاليا أصبح هناك طريقة جديدة لاستخدام الأكسجين، مشددا على أن الأكسجين حاليا أصبح كالدواء يأخذ بجرعات وبطرق مختلفة.