3 هواتف تصدر بدون شواحن وسماعات خلال 2021





فاجأت شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر بعدم إصدار شواحن جديدة حيث قالت الشركة إنها لن تصدر أية شواحن جديدة للمستخدمين للعمل على حماية البيئة من النفايات والتلوث الناتج عن التصنيع الإلكترونى.





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وبحسب موقع Gizmochina فإن هناك تسريبات شبه مؤكدة عن عدم إصدار شواحن مع الهواتف القادمة لعدد من الشركات الكبرى للهواتف الذكية مثل سامسونج وشركة شاومى الصينية التى أكدت بالفعل عن عدم إصدار شواحن مع هواتفها القادمة، وذلك على لسان الرئيس التنفيذى لها Lei Jun ليو جون.





وإليك الهواتف التى لن تصدر بشواحن فى عام 2021





هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج





ومن المقرر إصدار الهواتف رسميا فى 14 يناير المقبل، وستأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل، و 4 كاميرات خلفية الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، ع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل، معالج من نوع Exynos 2100، وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.

هواتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى





وسيتم الإعلان عنها رسميا غدا 28 ديسمبر ، وشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، و 4 كاميرات خلفية الرئيسية الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل ومعالج من نوع Snapdragon 888.





هواتف iPhone 13 من شركة آبل





وستتبع الهواتف القرار الذى بدأت آبل تطبيقه، وستصدر الهواتف فى شهر سبتمبر القادم، وستحصل هواتف iPhone 13 على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، وسيتم استخدام تقنية بصمة اليد Touch ID بدلا من تقنية التعرف على الوجه Face ID ليتناسب مع انتشار وباء كورونا، وستعمل بمعالج A15 بيونيك.



