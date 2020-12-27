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تكنولوجيا

3 هواتف تصدر بدون شواحن وسماعات خلال 2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
تعرف على هواتف 2021
تعرف على هواتف 2021 الصادرة بدون شواحن أو سماعات
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ندى على
يبدو أن معظم شركات الهواتف الذكية الكبرى ستخطو نفس خطى شركة آبل، فى عدم إصدار هواتف ذكية مع شواحن أو سماعات، وسيكون شراء هذه الشواحن أو الملحقات الأخرى بسعر منفصل عن سعر الهواتف نفسها. 

فاجأت شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر بعدم إصدار شواحن جديدة حيث قالت الشركة إنها لن تصدر أية شواحن جديدة للمستخدمين للعمل على حماية البيئة من النفايات والتلوث الناتج عن التصنيع الإلكترونى. 

 
وبحسب موقع Gizmochina فإن هناك تسريبات شبه مؤكدة عن عدم إصدار شواحن مع الهواتف القادمة لعدد من الشركات الكبرى للهواتف الذكية مثل سامسونج وشركة شاومى الصينية التى أكدت بالفعل عن عدم إصدار شواحن مع هواتفها القادمة، وذلك على لسان الرئيس التنفيذى لها Lei Jun ليو جون. 

وإليك الهواتف التى لن تصدر بشواحن فى عام 2021 

هواتف  Galaxy S21 من شركة  سامسونج 

ومن المقرر إصدار الهواتف رسميا فى 14 يناير المقبل، وستأتى  بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED  مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل، و 4 كاميرات خلفية الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، ع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل، معالج من نوع  Exynos 2100، وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.
 
هواتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى 

وسيتم الإعلان عنها  رسميا غدا 28 ديسمبر ، وشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، و 4 كاميرات خلفية الرئيسية الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل ومعالج من نوع Snapdragon  888. 

هواتف iPhone 13 من شركة آبل 

وستتبع الهواتف القرار الذى  بدأت آبل تطبيقه، وستصدر الهواتف فى شهر سبتمبر القادم، وستحصل هواتف  iPhone 13 على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، وسيتم استخدام تقنية بصمة اليد Touch ID بدلا من تقنية التعرف على  الوجه Face ID ليتناسب مع انتشار وباء كورونا، وستعمل بمعالج  A15 بيونيك. 

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