سامسونج تزيل كل التطبيقات المدفوعة في متجرها بهذه الدول

قالت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، إنها ستقوم بإزالة كل المحتوى المدفوع على متجرها للتطبيقات Galaxy Store، وذلك فى عدد من الدول، بحيث لن يتمكن المستخدمون من القيام بشراء التطبيقات مدفوعة الأجر أو إجراء أى عمليات شراء فى متجرها.





وبحسب موقع sammobile فإن مستخدمو متجر تطبيقات Galaxy Store من سامسونج فى دول ألبانيا وأذربيجان وجزر الباهاما وبنجلاديش وأيسلندا ومولدوفا وباكستان وأوروجواي، لن يتمكنوا من شراء التطبيقات المدفوعة بدءا من يوم 26 يناير 2021.





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وفقا لموقع Gizmochina فإن سامسونج لم تذكر سبب قيامها بهذه الخطوة إلا أنه من الممكن أن تكون التشريعات فى هذه الدول تمنع وجود محتوى مدفوع الأجر مثل التطبيقات والألعاب فى متاجر شركات التكنولوجيا أو تغيير فى سياسات الدفع فى هذه الدول.





وتملك عدد من شركات التكنولوجيا وشركات الهواتف الذكية متجرا خاصا بها حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات والالعاب والخلفيات المختلفة سواء كانت مجانية أو مدفوعة وتمتلك سامسونج متجر Galaxy Store، كما تمتلك شركة جوجل متجر Google Play.





ومؤخرا، أعلنت شركة آبل ، أنها ستخفض معدل العمولة في متجر تطبيقاتها آب ستور App Store، بمقدار النصف للمطورين البرمجيات الذين يحققون مبيعات سنوية تصل إلى مليون دولار أمريكي عبر منصتها، حيث تواجه الشركة الأمريكية دعوى قضائية جديدة من صانعي لعبة Fortnite بشأن هذه الممارسة.



