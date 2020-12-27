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تكنولوجيا

بكاميرا تحت الشاشة .. شاهد أول صورة لهواتف Google Pixel 6

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
شاهد أول صورة لهواتف
شاهد أول صورة لهواتف Google Pixel 6
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ندى على
كشفت تسريبات أول صورة لهواتف Google Pixel 6 من شركة جوجل الأمريكية، والذى سيتم إصدارها فى العام المقبل 2021 ، و تظهر الصورة احتواء الهواتف على كاميرا تحت الشاشة أى عدم وجود نوتش أوثقوب فى الشاشة لكاميرا السيلفى. 

ونشر موقع Slashleaks أول صورة حية لهواتف Google Pixel 6  مع صورة أخرى نموذج لنموذج أولى للهواتف، حيث تعد تقنية الكاميرا تحت الشاشة هى أحد تقنيات الجيل الثالث فى الكاميرا والتى سيتم استخدامها بشكل موسع فى الهواتف الصادرة فى عام 2021 . 



وتتضمن كاميرات هواتف Google Pixel 6 4 كاميرات خلفية محسنة  لالتقاط صور بجودة ودقة أفضل، مع مستشعرين للاتساع والتكبير مع فلاش من نوع LED، كما ستأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع  OLED . 

وستعمل هواتف Google Pixel 6 بمعالجات من نوع Snapdragon 875 المشكلة الكبرى حيث كانت المشكلة الكبرى التى تواجهها هواتف Google Pixel هى تشغيل الهواتف بمعالجات متوسطة وعدم استخدام معالجات رائدة، ولكن هذا الأمر. 
 

ومن المحتمل أن تصدر جوجل هواتف Google Pixel 6 بسعر أعلى من هاتف Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى سيصدر بها، حيث سيبلغ سعه حوالى 700 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 964. 10 ألف جنيه مصرى. 

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