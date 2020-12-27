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تكنولوجيا

احذر استخدامها.. أخطر 13 تطبيقا فى 2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
احذر استخدامها..
احذر استخدامها.. أخطر 13 تطبيق فى 2020
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ندى على
قد تكون التطبيقات هى أكبر مصدر للخطر فى حياتك فيما يتعلق بالتجسس على بياناتك وتسريبها وتدمير هاتفك الذكى بقيامها بتثبيت الفيروسات الخبيثة فى أجهزتك ومن ثم تعطيلها ثم سرقة وحفظ كل بيانات البحث وتجميعها لبيعها للشركات أو القيام بتسريبها على الإنترنت، ومن ضمنها بيانات الموقع التى تعد واحدة من أهم البيانات على الإطلاق، وذكرت مجلة Security Magazine أخطر 13 تطبيقا فى عام 2020 والتى ثبت أن تأثيرها على أجهزة وبيانات المستخدمين كبير للغاية. 


1- تطبيق مكالمات الفيديو Houseparty 
وهو أحد تطبيقات مكالمات الفيديو، حيث أن التطبيق مصنف من أنه اسوأ تطبيقات مكالمات الفيديو على الإطلاق، حيث أنه فشل فى الإيفاء بخصوصية المستخدمين، كما أن عدد من الباحثين حذروا بشأن هذا التطبيق حيث يشارك بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى، كما يقوم ببيع المعلومات لأصحاب الإعلانات.  

2- تطبيق المواعدة Tinder  
ويعتبر تطبيق Tinder تطبيق للمواعدة بين الجنسين ويستهدف الشباب والمراهقين، ولكن التطبيق يقوم بالحصول على معظم البيانات الشخصية للمستخدمين، كما أن التطبيق يضم عددا من صغار السن، الأمر الذى قد يعرضهم للخطر عند التعامل مع بعض المستخدمين الأكبر سنا منهم، مما قد يؤدى لعدد من الحوادث مثل نشر لصور الشخصية لهم، كما أن هناك العديد من جرائم الاغتصاب التى تم تسجيلها وكان اطرافها يقومون باستخدام التطبيق. 

3- تطبيق البث المباشر Live.Me
ظهر فى الاونة الاخيرة، وانتشر بشكل كبير جدا بين مستخدمي الهواتف الذكية، ويعد واحدا من البرامج المتخصصة في البث المباشر لجميع مقاطع الفيديو، ويتيح لك الموقع أن تقوم بزيادة التفاعل بين الاشخاص و يقوم ايضا بمنح الكثير من النقاط مقابل هذا التفاعل.

4- تطبيق الصور  Photo Collage 
من أشهر تطبيقات الصور والتعديل عليها وإزالة الخلفيات، ولكن يقوم التطبيق بالاضطلاع على صور المستخدمين، وكذلك بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى الإعلانات التى يحتوى عليها والتى تعمل على تدمير الهاتف.

5- تطبيق الألعاب  9Game.com  
وتم تصنيفه كأكثر تطبيق خبيث على الإطلاق وأخطرها على المستخدمين  وحصل  تطبيق 9Game.com  المجانى للألعاب على المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر خطورة، بالإضافة لاحتوائه على أكبر عدد من الملفات الضارة والتى تعمل على إصابة الهواتف عند تحميله. 

6- تطبيق التصفح UC Browser
هو تطبيق يعمل كمحرك للبحث أو متصفح على الإنترنت، ويقوم باستخدامه المئات من ملايين المستخدمين للهواتف الذكية خاصة هواتف أندرويد، ويقوم بنقل جميع بيانات المستخدمين وحفظ صورهم وقوائم اتصالاتهم بشكل دائم.

7- تطبيق الفيديوهات Loops Live 
هو تطبيق متاح لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، من خلاله يستطيع المستخدم أن يبث مباشرة عن طريق التطبيق او الموقع للجميع حول العالم،  للحصول على مشاهدات وتفاعل أكثر. 

8- تطبيق Vigo Video
يتيح لك التطبيق إنشاء ونشر مقاطع الفيديو، والانتظار حتي تجمع أكبر عدد من المشاهدات فإذا كان لديك أكبر عدد من المشاهدين يمكنك الحصول على أرباح. 

9- تطبيق الفيديوهات Likee
ويحتوي على أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات خاصة مميزة، ويعمل على أجهزة الهواتف بنستختي تشغيل أندرويد و IOS.

10- تطبيق تنظيف الملفات CLEAN It
هو تطبيق يقوم بتنظيف الملفات، ويقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لتسريع الهواتف الهواتف وتوفير مساحة جيدة، كما يعمل على توفير عمر البارية وعدم استنزافها، ولكنه يعمل على إبطاء الهاتف وتدميره على المدى الطويل بشكل ملحوظ.

11- تطبيق الكاميرا  Beauty Camera
وهو تطبيق لالتقاط صور السيلفى والتعديل عليها، ويعتبر من أكثر التطبيقات تحميلا حيث تم تنزيله أكثر من 800 مليون مرة حول العالم، ويعد من أكث تطبيقات السيلفى شهرة حيث يحتوى على عدد كبير جدا من أدوات التعديل على الصور والفلاتر وخواص ضبط لضوء وغيرها، إلا أنه يقم بتبيت نفسه فى الهاتف ويحفظ كل صور المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

12- تطبيق الكاميرا والتعديل على الصور  QuickPic 
يقوم باستخدام التطبيق معظم مستخدمى الهواتف الذكية، حيث أنه تطبيق للصور والتعديل عليها، ويملك التطبيق قاعدة مستخدمين كبيرة تضم ملايين المستخدمين، ولكن التطبيق يقوم بالتجسس على مستخدميه وجمع صورهم وسجلات البحث لديهم.

13- تطبيق التجسس Spyic 
هو تطبيق تجسس سريع لهواتف أندرويد، وهو يقوم بالتجسس على هاتف مستهدف سرا من خلال ميزة وضع التخفى لإخفاء الرمز الخاص به بعد إعداده دون تنبيه المستخدم لذلك، وهو مصمم لجلب كل التفاصيل التي تحتاجها من جهاز الهدف الخاص بك، مثل المكالمات والرسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا أنه يقوم باختراق المستخدمين والتجسس عليهم أيضا. 

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