بعد إتاحة PhotoRoom.. أفضل تطبيقات لإزالة الخلفيات وتغييرها لهواتف أندرويد

منذ أيام، أتاح تطبيق PhotoRoom لإزالة الخلفيات والتعديل على الصور نسخته الجديدة على هواتف أندرويد، حيث يعمل التطبيق على تحديد الأشياء الموجودة على الصورة، ويقوم بإزالة الخلفيات الموجودة على الصورة، ويعمل على تحسينها وإجراء التغييرات التى يريدها المستخدمون.





كما يمكن تطبيق PhotoRoom للمستخدمين تعديل الصور عن طريق إضافة الاشياء والخلفيات الألوان التى يريدونها ، وتحريكها ، وإضافة بعض عناصر الظل لدرجة أنهم يستطيعون القيام بتكوين صورة شبه جديدة.





وحول هذا السياق، ذكر موقع Android Central أفضل تطبيقات لإزالة الخلفيات والتعديل على الصور لهواتف أندرويد :









تطبيق Pixlr





يتميز هذا التطبيق أن جميع خياراته منظمة بأسلوب بسيط لتوفر عليك الكثير من الوقت في تعديل الصور، ويجلب التطبيق مجموعة كبيرة من الميزات والأدوات منها إزاله البثور، إزالة العين الحمراء، إضافة النصوص وغيرها الكثير من التعديلات الأساسية لتغيير الألوان والإضاءة في صورك، كما يسمح لك بتطبيق التصحيحات وتعديل ألوان الصور تلقائيا.





تطبيق AirBrush





يعد تطبيق AirBrush، خيارا ممتازا عندما يتعلق الأمر بتنقيح الوجوه، حيث يتيح إليك إمكانية إزالة الشوائب والبثور بسهولة من صورك، كما يتيح لك إمكانية جعل أسنانك ناصعة البياض بسهولة، وينطبق الشيء نفسه على تفتيح عيون الأشخاص، كما يمكنك ضبط لون البشرة في الصور وتنحيف شكل الجسم أو إعادة تشكيله أو إطالة شكل شخص ما في صورة ما.





تطبيق Painnt



