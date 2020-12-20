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تكنولوجيا

بعد إتاحة PhotoRoom.. أفضل تطبيقات لإزالة الخلفيات وتغييرها لهواتف أندرويد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
أفضل تطبيقات لإزالة
أفضل تطبيقات لإزالة الخلفيات وتغييرها لهواتف أندرويد
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ندى على
منذ أيام، أتاح تطبيق PhotoRoom لإزالة الخلفيات والتعديل على الصور نسخته الجديدة على هواتف أندرويد، حيث يعمل التطبيق على تحديد الأشياء الموجودة على الصورة، ويقوم بإزالة الخلفيات الموجودة على الصورة، ويعمل على تحسينها وإجراء التغييرات التى يريدها المستخدمون.

كما يمكن تطبيق PhotoRoom  للمستخدمين تعديل الصور عن طريق إضافة الاشياء والخلفيات الألوان التى يريدونها ، وتحريكها ، وإضافة بعض عناصر الظل لدرجة أنهم يستطيعون القيام بتكوين صورة شبه جديدة.

وحول هذا السياق، ذكر موقع Android Central  أفضل تطبيقات لإزالة الخلفيات والتعديل على الصور لهواتف أندرويد : 


تطبيق Pixlr

يتميز هذا التطبيق أن جميع خياراته منظمة بأسلوب بسيط لتوفر عليك الكثير من الوقت في تعديل الصور، ويجلب التطبيق مجموعة كبيرة من الميزات والأدوات منها إزاله البثور، إزالة العين الحمراء، إضافة النصوص وغيرها الكثير من التعديلات الأساسية لتغيير الألوان والإضاءة في صورك، كما يسمح لك بتطبيق التصحيحات وتعديل ألوان الصور تلقائيا. 

تطبيق AirBrush

يعد تطبيق AirBrush، خيارا ممتازا عندما يتعلق الأمر بتنقيح الوجوه، حيث يتيح إليك إمكانية إزالة الشوائب والبثور بسهولة من صورك، كما يتيح لك إمكانية جعل أسنانك ناصعة البياض بسهولة، وينطبق الشيء نفسه على تفتيح عيون الأشخاص، كما يمكنك ضبط لون البشرة في الصور وتنحيف شكل الجسم أو إعادة تشكيله أو إطالة شكل شخص ما في صورة ما.

تطبيق Painnt 

ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من  الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك ، بما في ذلك الكتب الكلاسيكية والكتب المصورة والحديثة والمجردة، و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية، ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية ، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من  الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك
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