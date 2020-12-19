فيسبوك تروج لافتات ضد آبل لإجبارها على التخلى عن ملصقات الخصوصية

حذرت شركة فيسبوك Facebook مستخدميها من السياسة الجديدة التى تنتهجها شركة آبل على تطبيقات هواتف آيفون وآيباد من أنها تؤثر تأثيرا سيئا على الإعلانات الخاصة بالشركات والمستخدمين.





وحسب موقع 9to5Mac التقنى فإن فيسبوك تقوم بترويج عدد من اللافتات فى حملة على منصاتها المختلفة للفت نظر مستخدميها وتحذيرهم من تأثير التغييرات التى تجريها آبل على إعلانات فيسبوك وانستجرام.









وتقوم فيسبوك بعرض عدد من الرسائل واللافتات في تطبيقات iOS الخاصة بها والتي تنتقد شركة آبل فى محاولة من الشركة للحصول على جذب المستخدمين لرأيها لتغيير رأي آبل بشأن قواعد لخصوصية التى وضعتها فى متجرها للتطبيقات، حيث ستتأثر شركة فيسبوك بهذا القرار أكثر من أى شركة أخرى.





وعند الوصول إلى تطبيقات مثل Facebook Business Suite و Facebook Ads في أنظمة iOS فى هواتف آيفون و أجهزة آيباد ، فسيرى المستخدمون رسالة مميزة في أعلى الشاشة حول مدى المعلومات التى ستجمعها تلك التطبيقات عن المستخدمين؛ الأمر الذى يضر بهذه التطبيقات وبالمعلنين.





وأعلنت شركة آبل منذ أيام، أنه سيتم عرض ملصقات الخصوصية بشكل بارز أسفل زر تحميل التطبيق، حيث ستتلقى معظم التطبيقات ما يصل إلى عدد من التصنيفات، لتقديمها لأبل لتحديث تطبيقاتهم، حيث تسعى أبل من هذه الخطوة إلى تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات حول التطبيقات التي يفضلون استخدامها.





وتجبر ملصقات الخصوصية التطبيقات المختلفة على الامتثال لشروط الخصوصية التى تضعها آبل، حيث يتم تصنيف الملصقات إلى البيانات المستخدمة لتتبعك و البيانات المرتبطة بك وا لبيانات غير المرتبطة بك.



