ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيسبوك تروج لافتات ضد آبل لإجبارها على التخلى عن ملصقات الخصوصية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:00 م
فيسبوك تروج للافتات
فيسبوك تروج للافتات ضد آبل
Advertisements
ندى على
حذرت شركة فيسبوك Facebook مستخدميها من السياسة الجديدة التى تنتهجها شركة آبل على تطبيقات هواتف آيفون وآيباد من أنها تؤثر تأثيرا سيئا على الإعلانات الخاصة بالشركات والمستخدمين. 

وحسب موقع 9to5Mac التقنى فإن فيسبوك تقوم بترويج عدد من اللافتات فى حملة على منصاتها المختلفة للفت نظر مستخدميها وتحذيرهم من تأثير التغييرات التى تجريها آبل على إعلانات فيسبوك وانستجرام.


وتقوم فيسبوك بعرض عدد من الرسائل واللافتات في تطبيقات iOS الخاصة بها والتي تنتقد شركة آبل فى محاولة من الشركة للحصول على جذب المستخدمين لرأيها لتغيير رأي آبل بشأن قواعد لخصوصية التى وضعتها فى متجرها للتطبيقات، حيث ستتأثر شركة فيسبوك  بهذا القرار  أكثر من أى شركة أخرى. 

وعند الوصول إلى تطبيقات مثل Facebook Business Suite و Facebook Ads في أنظمة  iOS  فى هواتف آيفون و أجهزة آيباد ، فسيرى المستخدمون رسالة مميزة في أعلى الشاشة حول مدى المعلومات التى ستجمعها تلك التطبيقات عن المستخدمين؛ الأمر الذى يضر بهذه التطبيقات وبالمعلنين. 

وأعلنت شركة آبل منذ أيام، أنه سيتم عرض ملصقات الخصوصية بشكل بارز أسفل زر تحميل التطبيق، حيث ستتلقى معظم التطبيقات ما يصل إلى عدد من التصنيفات، لتقديمها لأبل لتحديث تطبيقاتهم، حيث تسعى أبل من هذه الخطوة إلى تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات حول التطبيقات التي يفضلون استخدامها. 

وتجبر ملصقات الخصوصية التطبيقات المختلفة على الامتثال لشروط الخصوصية التى تضعها آبل، حيث يتم تصنيف الملصقات إلى البيانات المستخدمة لتتبعك و البيانات المرتبطة بك وا لبيانات غير المرتبطة بك. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاحن لاسلكي خارق لسلسة iPhone 12.. فيسبوك ماسنجر يحصل على تصميم وميزات جديدة

بديل Google Translate.. آبل تطلق تطبيقها للترجمة في هذه الدول

تطبيق خطير احذفه حالا.. بالأدلة واتساب من أخطر التطبيقات

لـ آيفون وآيباد.. تعرف على طريقة تشغيل الوضع الداكن على فيسبوك

واتساب تنتقد ملصقات الخصوصية الجديدة من أبل.. اعرف السبب

بعد انتقاد سياسة App Store.. رد صادم من شركة آبل لـ واتساب

ترشيحاتنا

نصائح الخطيب لـ صالح جمعة.. لا أريد تكرار تجربة محمد عباس

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر

دعاء لسعادة القلب .. واظب عليه وقت الضيق

طريقة تحضير حمص الشام

ما هي علامات النوبة القلبية عند المرأة؟

سعر العملات العربية اليوم الأحد 20 -12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور