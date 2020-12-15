لمنافسة تيك توك.. تطبيق ريديت يستحوذ على Dubsmash

استحوذ تطبيق التواصل الاجتماعى Reddit ريديت على تطبيق Dubsmash دابسماش المنافس لتطبيق الفيديوهات القصيرة، فى محاولة لتوسيع تطبيق ريديت لفرصه ودخوله المنافسه مع فسيبوك وتويتر إلى جانب تيك توك.





وبحسب شبكة سى إن إن الأمريكية فإن تطبيق ريديت قال إنه قد استحوذ على تطبيق Dubsmash لإنشاء محتوى الفيديو ومشاركته ، حيث أنه تطبيق شائع بين الشباب والفئات العمرية الأصغر ويستخدمه حوالي 25٪ من المراهقين في الولايات المتحدة، كما تشكل النساء 70٪ من مستخدمي Dubsmash ، وما يقرب من 30٪ من المستخدمين يسجلون الدخول يوميًا عليه .









وسينضم مؤسسو تطبيق Dubsmash الثلاثة إلى مظلة ريديت حيث سيتم دمج أدوات إنشاء الفيديو الخاصة بهم في ريديت، حيث قال المؤسسون إنهم مستعدون لتحويل ريديت إلى عالم الفيديو القصير ومشاركته، وتوفي التقنيات اللازمة إلى قاعدة مستخدمين متحمسة وسريعة النمو وإطلاق أشكال جديدة من الإبداع.





وتطبيق Reddit هو موقع أمريكي ، ويتم استخدام تطبيق ريديت لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية ، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، ويمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده.





ويستخدم تطبيق ريديت حوالى 500 مليون مستخدم في الشهر، ويجمع التطبيق بين عدد من المزايا التى قد تشمل مزايا فيسبوك و تويتر معا حيث يتم تداول موضوعات شخصية وصور وفيديوهات مثل فيسبوك بالإضافة إلى ساحة كبيرة للتعبير عن الرأى ومناقشة الموضوعات السياسية.



