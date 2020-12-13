ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تفوق على فيسبوك .. تيك توك الأعلى تحميلا في 2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
تفوق على فيسبوك ..
تفوق على فيسبوك .. تيك توك الأعلى تحميلا فى 2020
Advertisements
ندى على
حصل تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى  TikTok  تيك توك على المركز الأول فى التطبيقات الأكثر تحميلا فى عام 2020 ، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 112 مليار دولار أمريكي، واستطاع التفوق على تطبيق فيسبوك. 

وبحسب تقرير من App Annie فإن تيك توك استطاع أن يحقق نموا هائلا فى السنوات الأخيرة جعلته يصبح التطبيق الأكثر تحميلا للعام ، حيث استطاع أن يقفز 3 مراتب فى التصنيف السنوى للتطبيقات ويتفوق على تطبيقات فيسبوك وواتسآب. 


ووصل تحميل التطبيقات فى العالم إلى حوالى  130 مليار تحميل للتطبيقات فقط خلال العام الحالى  2020 بزيادة قدرها  10٪ مقارنة بالعام الماضى 2019 ، حيث يرجع السبب الرئيس لزدياد استخدام التطبيقات الإجراءات التى خلفها فيروس كورونا، كوفيد-19 ، منذ تفشيه فى بداية العام، خاصة إجراءات  الدراسة والعمل من المنزل. 

وزاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص في استخدام  التطبيقات في 2020  بشكل ملحوظ ، حيث زاد الوقت فى قضاء تطبيقات الأعمال بنسبة 200٪ على أساس سنوي ، وتطبيقات بث الفيديو بنسبة 40٪ ، والألعاب 35٪ ، وتطبيقات التمويل والتسوق 25٪ ، وتطبيقات التواصل الاجتماعي 20٪ .

كما شهد تطبيق  Zoom زووم لمكالمات الفيديو زيادة هائلة حيث زاد نموهالتطبيق بمقدار 219 موقعًا في القائمة الأكثر تنزيلًا إلى أن وصل إلى المركز الرابع.

وواجه تطبيق تيك توك  فترة شديدة الصعوبة فى الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحظره فى البلاد، ومؤخرا جددت إدارة الرئيس ترامب تحذيرها بأن لديها سلطة حظر استخدام الأمريكيين لتطبيق تيك توك،  حيث قدمت دعوى قضائية توضح فيها أن تطبيق تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي بسبب علاقته بالحكومة الصينية.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيسبوك الأكثر استخداما.. مبالغ خيالية أنفقها المستخدمون على التطبيقات

بـ 115 مليون دولار.. تيك توك يحقق أعلى إيرادات في 2020

تحديث واتساب الأسود Whatsapp Black الأخير بميزة Dark Mode.. طريقة التحميل

لا يمكن الاستغناء عنها فى هاتفك.. أفضل 4 تطبيقات مجانية

وصلت لـ 267 تطبيقا.. الهند تحظر مجموعة جديدة من التطبيقات الصينية

5 ميزات فى Microsoft Teams تجعله أفضل تطبيق لمكالمات الفيديو

ترشيحاتنا

إسرائيل تشتعل| المتظاهرون يطالبون وزير الدفاع بالانقلاب على نتنياهو ..فيديو

العقرب كسلان والميزان بينام بدري.. عادة مواليد كل الأبراج عند النوم

بيتفسحوا في اسكندرية.. كشف غموض اختفاء فتاتي شبرا الخيمة

آيات إبطال السحر.. ودعاء الشعراوي للعلاج فورًا بـ 33 كلمة

"لو فيه خير مكنش الأهلي استغنى عنه".. عصام مرعي: أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أحسن منه

عجائب الصلاة النارية .. رددها بهذا العدد لتحقيق أمانيك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام أعين الجمهور.. نمر يهجم على مدربه بوحشية | فيديو

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور