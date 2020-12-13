تفوق على فيسبوك .. تيك توك الأعلى تحميلا في 2020

حصل تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى TikTok تيك توك على المركز الأول فى التطبيقات الأكثر تحميلا فى عام 2020 ، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 112 مليار دولار أمريكي، واستطاع التفوق على تطبيق فيسبوك.





وبحسب تقرير من App Annie فإن تيك توك استطاع أن يحقق نموا هائلا فى السنوات الأخيرة جعلته يصبح التطبيق الأكثر تحميلا للعام ، حيث استطاع أن يقفز 3 مراتب فى التصنيف السنوى للتطبيقات ويتفوق على تطبيقات فيسبوك وواتسآب.









ووصل تحميل التطبيقات فى العالم إلى حوالى 130 مليار تحميل للتطبيقات فقط خلال العام الحالى 2020 بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالعام الماضى 2019 ، حيث يرجع السبب الرئيس لزدياد استخدام التطبيقات الإجراءات التى خلفها فيروس كورونا، كوفيد-19 ، منذ تفشيه فى بداية العام، خاصة إجراءات الدراسة والعمل من المنزل.





وزاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص في استخدام التطبيقات في 2020 بشكل ملحوظ ، حيث زاد الوقت فى قضاء تطبيقات الأعمال بنسبة 200٪ على أساس سنوي ، وتطبيقات بث الفيديو بنسبة 40٪ ، والألعاب 35٪ ، وتطبيقات التمويل والتسوق 25٪ ، وتطبيقات التواصل الاجتماعي 20٪ .





كما شهد تطبيق Zoom زووم لمكالمات الفيديو زيادة هائلة حيث زاد نموهالتطبيق بمقدار 219 موقعًا في القائمة الأكثر تنزيلًا إلى أن وصل إلى المركز الرابع.



