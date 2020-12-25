تحمي خصوصيتك وتمنع اختراقك.. أفضل تطبيقات آمنة في 2020

تمتلئ متاجر التطبيقات بآلاف التطبيقات المتنوعة والمختلفة التى تجعل المستخدمين حائرين عند تحميلها واختيار الأفضل، وتتشابه العديد من التطبيقات فى الخصائص لدرجة أنه لا يكون هناك فرق بين تطبيق وآخر، ولكن تختلف فقط فى مدى أمان التطبيق من عدمه، فهناك التطبيقات الآمنة والتطبيقات غير الموثوقة والتى تعرض عدد لا نهائى من الإعلانات وتستطيع تثبيت الروابط الخبيثة وحفظ بيانات المستخدمين.





وهناك الكثير من التطبيقات الشهيرة والتى يتم تحميلها من قبل ملايين المستخدمين إلا أنها لا تتمتع بدرجة أمان كافية تجعلها تجعلك تثق بها، كما أنها من الممكن أن تعمل على اختراق هواتف المستخدمين وتسرق بياناتهم إذا لم تكن هذه التطبيقات موثقة ويوصى باستخدامها من قبل الخبراء، وذكر موقع Tech Radar أفضل تطبيقات آمنة فى 2020





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أفضل تطبيقات آمنة لحفظ الملفات فى 2020





تطبيق Microsoft Office Lens





التطبيق تم تطويره من شركة مايكروسوفت Microsoft، ويتيح لك التطبيق مسح جميع أنواع المستندات وإرسالها إلى Word أو Powerpoint مباشرة، كما يعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد وعلى سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





أفضل تطبيقات آمنة للكاميرا والصور والتعديل عليها





تطبيق Adobe Photoshop Camera

ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلترا، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، والتطبيق من شركة Adobe ومتاح مجانا لهواتف أندرويد وآيفون.





تطبيق Painnt





ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية، ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية، ويحتوى التطبيق على نسبة خصوصية عالية تجعله ينافس التطبيقات الأخرى.





أفضل تطبيقات المراسلة الآمنة فى 2020





تطبيق Threema

يقدم تطبيق Threema، أكثر ميزات الخصوصية والأمان في تطبيقات المراسلة، حيث لا يقوم بجمع بيانات المستخدم كما تفعل تطبيقات المراسلة الأخرى، بالإضافة إلى أن جميع الاتصالات مشفرة من طرف إلى طرف.





تطبيق Signal

يدعم تطبيق المراسلة Signal، ميزة التشفير من طرف إلى طرف، على نظامي التشغيل أندرويد وios، إلى جانب سهولة الاستخدام يدعم النظام الأساسي للتطبيق المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار تيليجرام.





أفضل تطبيقات لحفظ الملفات فى 2020





تطبيق Evernote

يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه.





تطبيق Files by Google ويعد تطبيق Files by Google من أفضل تطبيقات حفظ الملفات لحصوله على تحديث جديد عن طريق إجراء خاصية تتيح للمستخدمين حماية الملفات المهمة من السرقة والاختراق، وذلك بسبب تزايد الاختراقات في الفترة الحالية، والتطبيق عبارة عن أداة مساعدة لإتاحة العثور على الملفات بسرعة، كما يترك لك توفير مساحة على هاتفك، ويمكن بسهولة تبادل الملفات مع أشخاص آخرين، كما أنه خال من الإعلانات على عكس التطبيقات الأخرى المليئة بالإعلانات المزعجة.



أفضل تطبيقات آمنة لحفظ كلمات السر





تطبيق LastPass

ويعد واحدا من أفضل التطبيقات التى تقوم بحفظ كلمات السر للمستخدمين، ويوفر التطبيق مساحة تخزين ملفات على الإنترنت تبلغ 1 جيجابايت ومراقبة شبكة الإنترنت المظلمة لحساباتك، كما يعمل التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون كما يعمل على أنمة الويندوز وأجهزة ماك من آبل.





تطبيق Keeper