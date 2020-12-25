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تكنولوجيا

تحمي خصوصيتك وتمنع اختراقك.. أفضل تطبيقات آمنة في 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:00 م
أفضل تطبيقات آمنة
أفضل تطبيقات آمنة فى 2020
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ندى على
تمتلئ متاجر التطبيقات بآلاف التطبيقات المتنوعة والمختلفة التى تجعل المستخدمين حائرين عند تحميلها واختيار الأفضل، وتتشابه العديد من التطبيقات فى الخصائص لدرجة أنه لا يكون هناك فرق بين تطبيق وآخر، ولكن تختلف فقط فى مدى أمان التطبيق من عدمه، فهناك التطبيقات الآمنة والتطبيقات غير الموثوقة والتى تعرض عدد لا نهائى من الإعلانات وتستطيع تثبيت الروابط الخبيثة وحفظ بيانات المستخدمين.  

وهناك الكثير من التطبيقات الشهيرة والتى يتم تحميلها من قبل ملايين المستخدمين إلا أنها لا تتمتع بدرجة أمان كافية تجعلها تجعلك تثق بها، كما أنها من الممكن أن تعمل على اختراق هواتف المستخدمين وتسرق بياناتهم إذا لم تكن هذه التطبيقات موثقة ويوصى باستخدامها من قبل الخبراء، وذكر موقع Tech Radar أفضل تطبيقات آمنة فى 2020 :  



أفضل تطبيقات آمنة لحفظ الملفات فى 2020 

تطبيق Microsoft Office Lens

Office Lens app for great note snapping in class – ICTEvangelist
التطبيق تم تطويره من شركة مايكروسوفت  Microsoft، ويتيح لك التطبيق مسح جميع أنواع المستندات وإرسالها  إلى Word أو Powerpoint مباشرة، كما يعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد وعلى سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب. 

أفضل تطبيقات آمنة  للكاميرا والصور والتعديل عليها 

تطبيق Adobe Photoshop Camera 
Adobe launches Photoshop Camera, a free app with tons of elaborate face filters - The Verge
ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلترا، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، والتطبيق من شركة Adobe ومتاح مجانا لهواتف أندرويد وآيفون.

تطبيق Painnt 

Painnt Pro Art Filters For PC (Windows - Mac) | DroidsPC
ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية، كما يمكنك من الاختيار من بين العديد من  الفلاتر عالية الدقة المخصصة بالكامل لتحسين صورك و يجعل صورك تبدو وكأنها لوحات حقيقية، ويعمل التطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يحول Painnt صورك إلى صور فنية، ويحتوى التطبيق على نسبة خصوصية عالية تجعله ينافس التطبيقات الأخرى. 

أفضل تطبيقات المراسلة الآمنة فى 2020 

تطبيق Threema
تطبيق Threema بديل واتس اب في ألمانيا بسبب الخصوصية - اندرويد عربي
يقدم تطبيق Threema، أكثر ميزات الخصوصية والأمان في تطبيقات المراسلة، حيث لا يقوم بجمع بيانات المستخدم كما تفعل تطبيقات المراسلة الأخرى، بالإضافة إلى أن جميع الاتصالات مشفرة من طرف إلى طرف.

تطبيق Signal
Signal: Cellebrite claimed to have 'cracked' chat app's encryption - BBC News
يدعم تطبيق المراسلة Signal، ميزة التشفير من طرف إلى طرف، على نظامي التشغيل أندرويد وios، إلى جانب سهولة الاستخدام يدعم النظام الأساسي للتطبيق المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار تيليجرام. 

أفضل تطبيقات لحفظ الملفات فى 2020 

تطبيق Evernote 
Evernote launches redesigned app for iOS devices - MSPoweruser
يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه. 

تطبيق Files by Google 
Files by Google: Clean up space on your phone - Apps on Google Play
ويعد تطبيق Files by Google من أفضل تطبيقات حفظ الملفات لحصوله على تحديث جديد عن طريق إجراء خاصية تتيح للمستخدمين حماية الملفات المهمة من السرقة والاختراق، وذلك بسبب تزايد الاختراقات في الفترة الحالية، والتطبيق عبارة عن أداة مساعدة لإتاحة العثور على الملفات بسرعة، كما يترك لك توفير مساحة على هاتفك، ويمكن بسهولة تبادل الملفات مع أشخاص آخرين، كما أنه خال من الإعلانات على عكس التطبيقات الأخرى المليئة بالإعلانات المزعجة. 

أفضل تطبيقات آمنة لحفظ كلمات السر 

تطبيق LastPass 
LastPass Password Manager - Apps on Google Play
ويعد واحدا من أفضل التطبيقات التى تقوم بحفظ كلمات السر للمستخدمين، ويوفر التطبيق مساحة تخزين ملفات على الإنترنت تبلغ 1 جيجابايت ومراقبة شبكة الإنترنت المظلمة لحساباتك، كما يعمل التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون كما يعمل على أنمة الويندوز وأجهزة ماك من آبل. 

تطبيق Keeper 
The Best Password Managers for 2020
هو تطبيق سريع ومتكامل، حيث يخزن الملفات والمستندات من أي نوع ، كما يقدم عدد كبير من ميزات الأمان، مثل استخدام البصمة عند فتحه، كما يحتوى على مساحة تخزين للبيانات المهمة والوثائق تصل إلى حوالى 10 جيجا بايت. 
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