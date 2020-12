تتفوق على واتسآب .. ما هى ميزة الدردشة الصوتية فى تيليجرام؟

وتحتوي مجموعات تيليجرام للدردشات الصوتية النشطة على شريط خاص في الجزء العلوي يظهر من يتحدث في الوقت الحالي وحتى مدى ارتفاع صوته، وسيظهر لمستخدمي أندرويد عبارة دردشة صوتية أعلى المجموعات الجماعية عندما تكون المكالمة نشطة.

ومن المقرر أن تصدر ميزة الدردشة الصوتية لكل مستخدمى أندرويد مع بداية العام الجديد 2021 ، حيث تغير الميزة النظام المتعارف عليه فى التطبيقات المختلفة خاصة الجروبات أو المجموعات والتى ستختلف اختلافا كليا حيث أنها ستكون مراسلات صوتية فقط.

وتعتبر ميزة الدردشة الصوتية هى ميزة تأتى لأول مرة فى تطبيقات المراسلة المختلفة حيث لم تحصل عليها تطبيقات مثل واتسآب وماسنجر، كما تتفوق على واتسآب الذى يعتمد بشكل كبير على الرسائل النصية، حيث يركز على تيليجرام على الميزات الصوتية بشكل أكبر لسهولتها وتوفيرها للوقت.

ومؤخرا، أثار تطبيق تيليجرام قلقا كبيرا بين المستخدمين، ظهر على هاشتاج #حوار_التيليجرام بموقع "تويتر"، بسبب تفعيل خاصية People Nearby التى تقوم باقتراح المستخدمين القريبين أو المحيطين فى نطاق الموقع الجعرافى الذين يعيش فيه المستخدمون، الأمر الذى يعتبر خطرا كبيرا على المستخدمين بسبب سهولة تحديد بيانات الموقع.

Telegram groups get a new dimension with Voice Chats – persistent conference calls that run in parallel to existing text chats. Voice Chats add a live layer of ephemeral talk to the group and can be used as informal lounges or virtual office spaces.https://t.co/08dyFMWok6 pic.twitter.com/13XcszUzob