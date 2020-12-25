لمنافسة جوجل.. Zoom تطلق بريدا إلكترونيا لتسهيل مؤتمرات مكالمات.. الفيديو

ذكرت تقارير أن تطبيق مكالمات الفيديو Zoom يتجه لإنشاء نظام بريد إلكترونى جديد مثل تطبيق البريد Gmail ، وذلك حتى يستطيع التنافس مع شركة جوجل عندما قامت بانشاء منصتها للفيديو Meet وربطتها بتطبيق البريد Gmail.





وبحسب موقع Android Central فإن Zoom تريد أن تتوسع فى منصة مكالمات الفيديو حتى تستطيع منافسة الشركات الأخرى حيث أنه من المقرر أن يستمراستخدام تطبيقات الفيديو بشكل أساسى ومستمر حتى عام 2022 ، وبذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.





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وفقا لتقرير من The Information فإن Zoom ستطلق قريبا تطبيق للبريد الإلكترونى ونظام للتقويم لاستكمال خدمة مؤتمرات الفيديو وربطها بالبريد الإلكترونى حتى تناسب مؤتمرات العمل والدراسة وغيرها من المؤتمرات المهمة والتى تتطلب إؤسال وثائق مكتوبة فى نفس الوقت.





ومن المقرر أن تبدأ خدمات Zoom الجديدة لتطبيقات البريد الإلكترونى ونظام التقويم من العام المقبل 2021 ، وذلك بعدما ازداد التطبيق فى العام الحالى 2020 زيادة غير معقولة بسبب فيروس كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعى، حيث ارتفع عدد مستخدميه من 200 إلى 300 مليون مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 ملايين شخص في اليوم.





ومؤخرا، أتاح تطبيق Zoom واحدة من أهم الميزات، وهى إلغاء الحد الأقصى لإجراء مكالمات الفيديو والتى يتم السماح بها مجانا حتى 40 دقيقة فقط، لتكون 24 ساعة مجانا، فى أعياد الميلاد والاحتفالات برأس السنة.



