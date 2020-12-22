بسبب Google Photos .. جوجل قد تكون مدينة لك بهذا المبلغ

ذكرت تقارير أن شركة Google جوجل الأمريكية قد تضطر إلى تعويض عدد من عملائها بعد اكتشاف خطأ يجبر المستخدمين على دفع اشتراكات فى خدماتها فى تطبيقات Gmail و Google Drive بأموال باهظة.





وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن جوجل ستعوض على مستخدميها الذين لحق بهم هذا الخطأ حيث تم دفعهم على الاشتراك فى مساحات تخزينية إضافية فى خدمة Google One تقدر ب 70 جنيه استرلينى أى ما يعادل 1675 جنيه مصرى.





إقرأ أيضا : بتقنية الواقع المعزز.. جوجل تتيح لكي اختبار أدوات المكياج قبل شرائها





ومن المتوقع أن تدفع شركة جوجل هذا المبلغ لمستخدميها المتضررين، حيث كانت الشركة سببا بشكل أساسي فى قيام مستخدميها بالاشتراك، حيث أرسلت تحذيرات لجميع المستخدمين بأن خدمات التخزين السحابى التى تشمل Google Photos و Gmail و Drive ستتوقف عن الدعم المجانى مما دفعهم للاشتراك.





وقررت جوجل أنه بدءا من العام المقبل 2021 لن يتمتع مستخدميها فى جميع أنحاء العالم بالخدمات التى تقدمها تطبيقات Photos و Gmail و Drive مجانا ، وأن هذه الخدمات ستتطلب اشتراكا من المستخدمين.





وتستمر جوجل وفق خطة زمنية بارسال تحذيرات لمستخدميها بتوقف خدمات التخزين السحابى المجانية عن العمل على هواتفهم وأجهزتهم، وإذا كانوا يريدون التمتع بهذه الخدمات فيجب عليهم الاشتراك فى خدمة Google One وسيحصلون على مساحة تحزين حوالى 15 جيجا بايت.





وسيكون التوقف النهائى لهذه الخدمات على هواتف وأجهزة المستخدمين فى شهر يونيو 2020 ، وقبل هذا التاريخ على جميع المستخدمين بالعثور على حل بديل.



