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تكنولوجيا

بتقنية الواقع المعزز.. جوجل تتيح لكي اختبار أدوات المكياج قبل شرائها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
أداة جوجل الجديدة
أداة جوجل الجديدة
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، ميزة جديدة تسمح لمستخدمي محرك البحث من السيدات خاصة الذين يتطلعون إلى شراء مستحضرات التجميل أداة تسوق جديدة باستخدام تقنية الواقع المعزز، أثناء فترة الوباء ، تسمح لهن بتجربة منتجات المكياج بدلا من الذهاب إلى المتجر.  

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، تعاونت شركة جوجل مع شركات التجميل ModiFace وPerfect Corp، في تطوير الأداة المدمجة بمحرك البحث مع العديد من تقنيات التجميل باستخدام تقنية الواقع المعزز والتي تتيح للمستخدمين من النساء تجربة أدوات الماكياج على الوجه التي يبحثان عنها.

وستتيح الميزة الجديدة للسيدات باستخدام الواقع المعزز إمكانية الوصول إلى منتجات تجميل افتراضية" تابعة لعلامات شهيرة مثل  L'Oreal التي تمتلك شركاتي منتجات التجميل العالمية من بينها مودي فيس وماك، لتجربة ميكاب مثل أحمر الشفاه وظلال العيون.

وعند البحث عن ماركات مكياج مثل L'Oreal و MAC Cosmetics و Black Opal و Charlotte Tilbury، ستظهر صورًا لأحمر الشفاه وظلال العيون على الوجوه بمجموعة متنوعة من درجات ألوان البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة جوجل Google أيضًا من خلال ميزة الواقع المعزز التي ستتيح لك رؤية منتجات مكياج معينة من علامات تجارية مثل NARS و MAC على وجهك.

ويمكن للسيدات اختبار أدوات جوجل الجديدة   عبر تطبيقي جوجل أو جوجل كروم، ويمكن تجربتها إما على عارضين يظهرون على شاشة الهاتف، أو على المستخدم نفسه باستخدام كاميرا الهاتف الأمامية.

وتأتي الميزة الجديدة كجزء من جهود شركة جوجل لدعم ميزة التسوق عبر الإنترنت، كما واستعداد لطرح خدمة "جوجل شوبينج الخاصة بالتسوق لمزيد من بائعي التجزئة.
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