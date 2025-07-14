بعد مذكرة سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي: إحالة مصطفى يونس للتحقيق

استعرض مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع إحالة مصطفى يونس، عضو الأهلي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي وكذلك تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.