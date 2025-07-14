قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تهريب الآثار إلى غسل الأموال.. حسن راتب يعود من جديد للمحكمة |القصة الكاملة
صعوبة المساواة مع زيزو.. كواليس تمديد عقد إمام عاشور بالأهلي
تسريبات جديدة تكشف تغييرات كبيرة في تصميم iPhone 17 Pro
شوبير يفجر مفاجأة: أحمد عبد القادر يرغب في اللعب للزمالك
بعد مذكرة سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي: إحالة مصطفى يونس للتحقيق
شقيقة دبلوماسي بارز وعينها الرئيس بالبرلمان.. من هي النائبة المصرية جيهان زكي التي حصدت أرفع أوسمة فرنسا؟
لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التعاون المتجدد لتعزيز الشراكة وحل أزمات غزة وليبيا والسودان
مصر والبرتغال: شراكة متجددة ورؤية موحدة لدعم غزة واستقرار الشرق الأوسط
مصر وإسبانيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق جهود دعم قضية فلسطين والاستقرار الاقليمي
عبدالعاطي: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
هل هناك علاقة بين الزلازل والظواهر الفلكية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مذكرة سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي: إحالة مصطفى يونس للتحقيق

مصطفى يونس
مصطفى يونس
كريم عاطف

استعرض مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

 وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع إحالة مصطفى يونس، عضو الأهلي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي وكذلك تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.

الأهلي سعد شلبي مصطفى يونس النادي الاهلي عضو الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد عبد الله السعيد في مران الفريق

شوبير ومحمد عمارة

تراشق ناري ورسائل منتصف الليل.. تفاصيل خناقة شوبير ومحمد عمارة

محمد صبحي

بيراميدز يريد ضم محمد صبحي ومصطفى شلبي

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد