5 سور من القرآن الكريم لعلاج ضيق الصدر.. داوم عليها تمنحك السكينة

5 سور من القرآن الكريم لعلاج ضيق الصدر.. قراءة القرآن الكريم من أفضل ما يلجأ إليه المسلم لإزالة الهم وفك الكرب لأن قراءة القرآن فيها شفاء للصدور، كما أن قراءة كتاب الله من أهم أدوية علاج الهم والكرب، ويتحصل العبد من قراءة القرآن على ثواب عظيم حيث إن كل حرف تلوه الشخص من آيات الكتاب الكريم يأخذ عليه حسنة فمن ضاقت عليه نفسه وصدره فعليه أن يلجأ لله تعالى ويتوضأ ويداوم على قراءة القرآن الكريم أو على الأقل الاستماع إليه.

آية الكرسي لعلاج ضيق الصدر

وفي السياق، نصح الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى في دار الإفتاء، من يعانى من هم أو غم بقراءة آية الكرسي كثيرا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات له سابقة، أن القرآن كله شفاء للصدور وهناك سور مجربة لفك الكرب وإزالة الهم والغم.

قراءة الفاتحة 7 مرات لعلاج ضيق الصدر

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من السور المجربة هو قراءة قراءة سورة البقرة والفاتحة، بل إن بعض العلماء قالوا إنه لابد من قراءة الفاتحة سبع مرات لإزالة الكرب والهم.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن من السور القرآنية التي تزيل الحزن والكرب وهي: سور الإخلاص، والفلق، والناس، مؤكدًا أن المداومة على تلك السور تجعل الإنسان في وقاية ويفرج الله بها الكروب ويزيل بها الهموم.

علاج ضيق الصدر المفاجئ

كثرة تسبيح الله سبحانه والصلاة سبب لزوال الضيق لقول الله سبحانه: “ولقد نعلم أنك يضيق صدرُك بما يقولون، فسبح بحمدِ ربِّك وكن من الساجدين” .

الإكثار من الاستغفار؛ فإنه سببٌ لتفريج الكروب. الصلاة على النبي، فما احد صلى على النبي إلا فرج الله همه وأبدل حزنه فرحاً . ترديد قول سيدنا يونس وهو في بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين). الإكثار من دعاء موسى عليه السلامُ ((ربِّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل العقدة من لساني يفقهوه قولي). إخراج الصدقة . جاء عن بعض السلفِ أنه قال: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليه. المحافظة على الصلاة فى وقتها. توضأ وصلي ركعتين لله بنية تفريج همك. قراءة سورة يس.

دعاء لعلاج ضيق الصدر ويريح القلب ويفرج الهم