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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك كلها بـ8 كلمات

دعاء الستر والتوبة
دعاء الستر والتوبة

دعاء الستر والتوبة لعله من الادعية التي يبحث عنها الكثير كل يوم عبر محرك البحث العالمي جوجل، فعل كل منا ان يتوب الى الله ويستغفره ويترجى ستره، فالعبد مع قوة إيمانه فهو أحوج ما يكون إلى دعاء الستر مجرب ، وذلك لأنه خلق ضعيفا عجولا تغلبه الطباع وتستهويه الشهوات وتنتابه الغفلة؛ لذا على المؤمن أن يحرص على دعائه - سبحانه وتعالى- بدعاء الستر للفوز بسعادة الدارين الآخرة والأولى، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الستر والتوبة .

دعاء الستر

“رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ”.

دعاء الستر والتوبة

"اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله"

دعاء الستر والتوبة

اللهم ألبسنا ثوب الستر في الدنيا، والآخرة.

اللهم استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.

دعاء الستر من الفضيحة

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني, إنك أنت التواب الغفور الرحيم".

اللهم لا تشمت فيني لا عدو ولا حاسد ولا قريب ولا بعيد مع التوبة النصوح لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين.

" ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر , لا يعزب عنك شيء , أسألك فيضة من فيضان فضلك , و قبضة من نور سلطانك , و أنسا ً و فرجًا من بحر كرمك , أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك , فإنك واسع الكرم , كثير الجود , حسن الشيم , فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم ".

دعاء الستر من الفضيحة فى الدنيا والاخره

اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني رب من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر.

اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور فاصرفه وأوردنا حياض السلامة واحملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملنا ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك وأعذني من بوائق الدهور وأنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري واحلل يده مدى عمري إنك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد».

دعاء الستر من الفضيحة والمصائب

«اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» .

اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين.

لا اله الا الله قبل كل شيء، ولا اله الا الله بعد كل شيء، ولا اله الا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء».

دعاء الستر من الفضيحة مجرب

فى الدنيا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله.

لا اله الا الله العظيم الحليم، لااله الا الله رب العرش العظيم، لااله الا الله رب السموات السبع ورب الأرضين، ورب العرش الكريم.

اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغى، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا تهلك كل شيء هالك ألا وجهك، لن تطاع ألا بأذنك، ولن تعصى ألا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وأقرب حفيظ، حولت دون الثغور، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال ، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، أنت الله الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني العشية، وأن تجيرني من النار برحمتك.

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