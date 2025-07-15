الحزم السعودي تراجع عن ضم أحمد عبدالقادر.. ما السبب؟

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الحزم السعودي تراجع عن اتمام صفقة التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي.
وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي كان يرغب في إعارته لمدة موسم ولكن اللاعب رفض ذلك.
وأضاف: أحمد عبدالقادر رفض فكرة وضع شروط معينة في عقده مع نادي الحزم السعودي، منها الحصول على مبالغ مالية حال عودته وانتقاله لأي نادٍ مصري.
وأكمل: رغم ذلك وافق الأهلي على بيع عبدالقادر للحزم السعودي بـ مليون دولار، ومنحهم الموافقة على التفاوض مع اللاعب.
وزاد: عبدالقادر طلب التوقيع لمدة موسمين فقط، والحزم السعودي رفض وأصر على ان يوقع اللاعب 3 مواسم، كما طلب اللاعب وجود شرط جزائي، وأيضا رفض النادي السعودي.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط برغبة أحمد عبدالقادر في الانضمام لنادي الزمالك مستقبلًا، وهذه أمور واضحة.