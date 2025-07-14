شقيقة دبلوماسي بارز وعينها الرئيس بالبرلمان.. من هي النائبة المصرية جيهان زكي التي حصدت أرفع أوسمة فرنسا؟

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارًا بمنح الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب المصري، وسام "جوقة الشرف – برتبة فارس"، وهو أرفع وسام مدني في الجمهورية الفرنسية، تقديرًا لدورها البارز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وجاء القرار ضمن الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة اليوم، حيث أدرج اسم النائبة المصرية ضمن قائمة تضم عددًا من الشخصيات الدولية التي جرى تكريمها لعطائها في مجالات المعرفة والتسامح والمساواة، بما يتجاوز الحدود الجغرافية والانتماءات العرقية والدينية.

ويُعد وسام "جوقة الشرف" من أرفع الأوسمة الفرنسية، ويُمنح تقديرًا للتميز في مجالات مختلفة، منها الثقافة والدبلوماسية والتعليم والعلوم، وقد حصل عليه سابقًا عدد محدود من الشخصيات العربية.

مسيرة أكاديمية ودبلوماسية حافلة

تُعد جيهان زكي واحدة من أبرز القامات الفكرية والثقافية في مصر والعالم العربي. شغلت مناصب أكاديمية ودبلوماسية مرموقة، أبرزها:

أستاذ الحضارة المصرية، وباحثة في مركز البحوث العلمية التابع لجامعة السوربون الفرنسية.

الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون بروما، أحد أعرق الصروح الثقافية والفنية التي تمثل مصر في الخارج.

المستشار الثقافي لسفارة مصر لدى إيطاليا، حيث لعبت دورًا محوريًا في توثيق العلاقات الثقافية بين القاهرة وروما.

وقد سبق للدكتورة جيهان زكي أن نالت وسام فارس الفرنسي عام 2009، من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى جانب عدة جوائز دولية أخرى من إيطاليا وفرنسا، نظير إسهاماتها في مجال الدبلوماسية الثقافية.

عينها الرئيس بمجلس النواب

في عام 2020، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيينها عضوًا بمجلس النواب ضمن نسبة التعيين الرئاسي، لتستكمل مسيرتها العامة تحت قبة البرلمان، مساهمة في ملفات الثقافة والتعليم والعلاقات الخارجية.

وتُعرف النائبة جيهان زكي بمداخلاتها المتعمقة في الجلسات البرلمانية، خاصة في قضايا الثقافة والهوية الوطنية، كما كانت من أبرز الداعمين لمشروعات تبادل الخبرات الثقافية بين مصر ودول أوروبا.

جذور عائلية ومكانة إقليمية

تنتمي الدكتورة جيهان زكي إلى عائلة ذات امتداد دبلوماسي وفكري مؤثر؛ فهي شقيقة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ما يعكس انخراط العائلة في العمل العام والدولي على حد سواء.

تقدير رسمي وثقافي

لاقى تكريم زكي تفاعلًا واسعًا على المستويين الرسمي والثقافي في مصر، حيث وصفه العديد من المثقفين والخبراء بأنه "تكريم لمصر" قبل أن يكون لشخص بعينه، باعتبارها واحدة من أبرز الوجوه التي جسدت الحضور المصري المميز في المحافل الدولية.

تهنئة من رئيس مجلس النواب

وفي السياق ذاته، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، بخالص التهنئة إلى الدكتورة جيهان زكي، بمناسبة منحها وسام "جوقة الشرف – برتبة فارس"، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك تكريماً لعطائها المتميز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب، عبر البحث العلمي والمعرفة والفن والتواصل الحضاري.

وأكد جبالي أن هذا التكريم يُعد تقديراً لمسيرتها الثقافية والعلمية المميزة، متمنياً لها المزيد من التوفيق في تكريس الحضور المصري داخل أروقة الفكر والثقافة العالمية.