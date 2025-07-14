رئيس النواب يهنئ الدكتورة جيهان زكى بمناسبة منحها وسام "جوقة الشرف" من فرنسا

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس ، بخالص التهنئة إلى الدكتورة جيهان زكي- عضو مجلس النواب- بمناسبة منحها وسام “جوقة الشرف – برتبة فارس” أحد أرفع الأوسمة الرسمية في الجمهورية الفرنسية من الرئيس الفرنسي /إيمانويل ماكرون ، وذلك تكريماً لعطائها المتميز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب، عبر البحث العلمي والمعرفة والفن والتواصل الحضاري.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذا التكريم يُعد تقديراً للمسيرة الثقافية و العلمية للدكتورة جيهان زكي ، متمنياً لها المزيد من التوفيق في تكريس الحضور المصري في أروقة الفكر والثقافة العالمية.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراراً بمنح الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب المصري، وسام "جوقة الشرف – برتبة فارس"، وهو أرفع وسام مدني في فرنسا، تقديرًا لدورها البارز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

جاء القرار ضمن الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة صباح اليوم، حيث ضم اسمها إلى قائمة من الشخصيات الدولية التي خُصّت بالتكريم لعطائها في مجالات المعرفة والتسامح والمساواة، متجاوزة الحدود الجغرافية والانتماءات العرقية والدينية.