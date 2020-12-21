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تكنولوجيا

أول مرة بالعين المجردة منذ 800 سنة.. Google Doodle يحتفل بظاهرة الاقتران العظيم بين المشترى وزحل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:05 م
Google يحتفل بظاهرة
Google يحتفل بظاهرة الاقتران العظيم بين المشترى وزحل
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ندى على
تحتفل شركة جوجل من خلال خدمة الرسومات المتحركة Google Doodle بظاهرة فريدة من نوعها وهى تزامن الانقلاب الشتوى الذى يعد أقصر يوم وأطول ليلة في السنة مع الاقتران العظيم بين كوكبي المشترى وزحل. 


وبحسب صحيفة ديلى إكسبربس البريطانية فإن شركتي جوجل وناسا قررتا الاحتفال بأعظم ظاهرة كونية يظهر فيها كوكب المشترى وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية مقترنا مع كوكب زحل ليشكلا صورة مزدوجة يمكن رؤيتها للمرة الأولى منذ 800 سنة. 


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ويوافق اليوم الاثنين، بداية فصل الشتاء فى النصف الشمالي من الكرة الأرضية يظهر فيه تداخلا بين المشترى وزحل وهو الاقتران العظيم لتكون صورة نادرة للكوكب المزدوج منذ القرون الوسطى وهذه ظاهرة لم يستطع جاليليو نفسه رصدها ورؤيتها. 


وفقا لوكالة ناسا فإن الاقتران بين الكوكبين كان فى أوضح صوره منذ عام 1226، وفى عام 1610 عندما كان جنكيز خان يغزو آسيا، وجه عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي تلسكوبه إلى سماء الليل، واكتشف الأقمار الأربعة للمشترى في نفس العام لكن كان من المستحيل تقريبًا رؤية هذا الاقتران بسبب قربه من الشمس.


ويعبر اليوم كوكب المشترى وزحل في حدود درجة واحدة من بعضهما البعض وهو موعد لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر حيث مثلته جوجل برسوماتها من خلال Google Doodle لتظهر لنا شكل الكوكبين وهما مقترنان ببعضهما البعض، التى تعد بالطبع صورة خادعة وسيبقى العملاقان في الواقع على مسافة شاسعة تبلغ حوالي 450 مليون ميل.


وتظهر رسومات Doodle عرض الاقتران العظيم كرسوم متحركة يلتقي زحل فيها والمشتري في لقاء سريع بالتزامن مع الانقلاب الشتوي باعتباره الأرض المغطاة بالثلوج تراقب الكوكبين الآخرين. 
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