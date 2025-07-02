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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. 3 عبادات عظيمة أوصى بها النبي

أفضل الأعمال يوم عاشوراء
أفضل الأعمال يوم عاشوراء
أحمد سعيد

أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. ما هي أفضل الأعمال في يوم عاشوراء؟ يقترب يوم عاشوراء وينتظر المسلمون هذه المناسبة وسط أجواء إيمانية لاغتنام فضلها العظيم، وفي السطور التالية نتعرف على على أفضل الأعمال وأكثرها ثوابًا لمن يريد أن يغتنم فضل يوم عاشوراء.

فضل صيام عاشوراء

ومن أفضل أنواع الصيام بعد شهر رمضان المبارك هو صيام يوم عاشوراء لأنه يكفر ذنوب سنة ماضية وذلك وفقا لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم"، وبالطبع فإن يوم عاشوراء هو أحد أيام شهر محرم.

كما أخبرنا النبي صلى لله عليه وسلم  بأنه يكفر ذنوب سنة في الحديث الشريف "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ".

وصية النبي في يوم عاشوراء

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كشف عن أبرز الأعمال وأكثرها ثوابا في يوم عاشوراء.

وقال الشيخ خالد الجندي، في تصريحات تلفزيونية له، "ورد في حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته، وقال جابر: جربناه فوجدناه كذلك، أي أن أثر هذا العمل كان ظاهرًا ملموسًا في حياتهم".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن علماء الأمة أكدوا هذه السنة واستحبوا العمل بها، مثل الإمام ابن عبد البر، والإمام المالكي الحطّاب في كتابه "مواهب الجليل"، والشيخ زروق، والإمام الشرواني الشافعي، والإمام المناوي، بل حتى في كتب الحنفية كـ"رد المحتار" لابن عابدين، التي نصّت على استحباب هذا الفعل.

أفضل دعاء يوم عاشوراء

أفضل دعاء يوم عاشوراء ، ويستحب ترديد دعاء: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

  • اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".
  • «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».
  • «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» .
  • «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».
  • "اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار".
  • إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.
  • اللهم كم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول، وأنجحت لي فيه الطلبة، وقويت فيه العزيمة، وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد الهي كثيرًا، ولك الشكر يا رب العالمين.
  • اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
  • سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

موعد صيام يوم عاشوراء 2025 

وكانت دار الإفتاء المصرية، استطلعت هلال شهر محرم للعام الهجري 1447 هـ بعد غروب شمس يوم الأربعاء الماضي 25 يونيو 2025 والذي ثبتت رؤيته، ومن ثم أصبح الخميس.

وقالت دار الإفتاء، إن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم؛ والذي يوافق يوم السبت المقبل 5 يوليو، وقد ورد فى فضل صيامه أنه يكفر ذنوب السنة التى قبله؛ فعن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ».

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