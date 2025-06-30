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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل دعاء للصائمين يوم عاشوراء 2025.. لا تفوّت ثوابه

موعد صيام يوم عاشوراء 2025
موعد صيام يوم عاشوراء 2025
أحمد سعيد

صيام يوم عاشوراء 2025 يتساءل كثيرون عن ما هو موعد صيام يوم عاشوراء، لما له من فضل عظيم وفي السطور التالية نتعرف على موعد صيام يوم عاشوراء وأفضل دعاء يقال.

موعد صيام يوم عاشوراء 2025 

وكانت دار الإفتاء المصرية، استطلعت هلال شهر محرم للعام الهجري 1447 هـ بعد غروب شمس يوم الأربعاء الماضي 25 يونيو 2025 والذي ثبتت رؤيته، ومن ثم أصبح الخميس.

وقالت دار الإفتاء، إن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم؛ والذي يوافق يوم السبت المقبل 5 يوليو، وقد ورد فى فضل صيامه أنه يكفر ذنوب السنة التى قبله؛ فعن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ».

دعاء يوم عاشوراء

دعاء يوم عاشوراء ، ورد رغم أنه لم يرد نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بتخصيص دعاء معين في يوم عاشوراء، إلا أنه لا يمكن إغفال وصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بترديد أفضل الدعاء في يوم عاشوراء للصائمين وغير الصائمين، لعل الله تعالى يستجيب دعاء يوم عاشوراء،ومن هنا أوصى مجمع البحوث الإسلامية، بالحرص على الدعاء في يوم عاشوراء وترديد ثلاث كلمات في الصباح، حيث تغفر كل ذنوب الإنسان مهما بلغت كثرتها، وذلك فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

دعاء يوم عاشوراء ، وأوضح «البحوث الإسلامية» ، أن هذه الكلمات التي أوصى رسول الله بالدعاء بها وترديدها في كل صباح ومساء، ليغفر الله سبحانه وتعالى بها كل ذنوبك، هي: « سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»، منوهًا بأنه –صلى الله عليه وسلم- أوصى بترديدها مائة مرة، لما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ»، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «من قال حين يصبح: سبحان الله وبحمده مائة مرة، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر».

أفضل دعاء يوم عاشوراء

أفضل دعاء يوم عاشوراء ، ويستحب ترديد دعاء: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

  • اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".
  • «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».
  • «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» .
  • «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».
  • "اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار".
  • إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.
  • اللهم كم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول، وأنجحت لي فيه الطلبة، وقويت فيه العزيمة، وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد الهي كثيرًا، ولك الشكر يا رب العالمين.
  • اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
  • سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.
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