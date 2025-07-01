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دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده وأبواب السماء مفتوحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده وأبواب السماء مفتوحة

دعاء المطر للرزق
دعاء المطر للرزق
أحمد سعيد

دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج .. كلمات قصيرة وسهلة يجب أن يستغلها كل مسلم مع فرصة تساقط الأمطار حيث إنها من فرص استجابة الدعاء وتفتح معها أبواب السماء لكل داعٍ لاستجابة الدعاء، فهي فرصة كبيرة للدعاء وفي السطور التالية نعرض لكم دعاء المطر 

دعاء المطر للرزق

يرغب عدد كبير من المسلمين في الإكثار من الدعاء خاصة دعاء المطر للرزق ابتغاء في استغلال لفرصة أن أبواب السماء مفتوحة ولكن لا يعرف كثيرون ما هو أفضل الدعاء يقال مع سقوط المطر لذا نعرض لكم أكثر من صيغة للدعاء:

  • اللهم أغثني وافتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • يارب اسقينا رحمتك ولا تسقينا عذابك ولا هدمك ولا بلائك ولا غرقك.
  • اللهم صبيا نافعا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه.
  • اللهم اسقينا غيثا مريئا مغيثا نافعا.
  • يارب أنت الغني ونحن الفقراء فأغنينا بحلالك عن حرامك واكتبنا من الصالحين.
  • اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يعقب الحسرة ويمنع الرزق ويرد الدعاء ويورث الندامة.
  • يارب اشرح لي صدري واكشف كربتي وارزقني
  • اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم صيبا هنيئا.
  • يارب ارزقني واسعدني وطهر قلبي وأجب دعوتي. دعاء عند نزول المطر للرزق
  • رب إني أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن ترزقني وتفتح لي أبواب الخير والبركة.
  • اللهم إني أسالك يارب أن تنزل علي بركاتك وتفتح لي أبواب فضلك ورحمتك يا مجيب دعوة المضطرين.
  • يارب أعني وأنصرني وأرزقني واهدني.
  • اللهم اني أسالك ربي أن تجعلني من الشاكرين الصابرين الذاكرين المتطوعين.
  • يارب ثبت حجتي وتقبل توبتي وسدد لساني وأهد قلبي وارزقني الرزق الحلال.
  • ربي أجب دعوتي وافتح لي أبواب رزقك الكريم.

دعاء نزول المطر لقضاء الحاجات

  1. اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يا رسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.
  2. لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
  3. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي
  4. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك
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