دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده وأبواب السماء مفتوحة

دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج .. كلمات قصيرة وسهلة يجب أن يستغلها كل مسلم مع فرصة تساقط الأمطار حيث إنها من فرص استجابة الدعاء وتفتح معها أبواب السماء لكل داعٍ لاستجابة الدعاء، فهي فرصة كبيرة للدعاء وفي السطور التالية نعرض لكم دعاء المطر

دعاء المطر للرزق

يرغب عدد كبير من المسلمين في الإكثار من الدعاء خاصة دعاء المطر للرزق ابتغاء في استغلال لفرصة أن أبواب السماء مفتوحة ولكن لا يعرف كثيرون ما هو أفضل الدعاء يقال مع سقوط المطر لذا نعرض لكم أكثر من صيغة للدعاء:

اللهم أغثني وافتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.

يارب اسقينا رحمتك ولا تسقينا عذابك ولا هدمك ولا بلائك ولا غرقك.

اللهم صبيا نافعا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه.

اللهم اسقينا غيثا مريئا مغيثا نافعا.

يارب أنت الغني ونحن الفقراء فأغنينا بحلالك عن حرامك واكتبنا من الصالحين.

اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يعقب الحسرة ويمنع الرزق ويرد الدعاء ويورث الندامة.

يارب اشرح لي صدري واكشف كربتي وارزقني

اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم صيبا هنيئا.

يارب ارزقني واسعدني وطهر قلبي وأجب دعوتي. دعاء عند نزول المطر للرزق

رب إني أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن ترزقني وتفتح لي أبواب الخير والبركة.

اللهم إني أسالك يارب أن تنزل علي بركاتك وتفتح لي أبواب فضلك ورحمتك يا مجيب دعوة المضطرين.

يارب أعني وأنصرني وأرزقني واهدني.

اللهم اني أسالك ربي أن تجعلني من الشاكرين الصابرين الذاكرين المتطوعين.

يارب ثبت حجتي وتقبل توبتي وسدد لساني وأهد قلبي وارزقني الرزق الحلال.

ربي أجب دعوتي وافتح لي أبواب رزقك الكريم.

دعاء نزول المطر لقضاء الحاجات