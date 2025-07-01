بقالها يومين في العناية.. هبة عبدالغني تطلب الدعاء لوالدتها

طلبت الفنانة هبة عبدالغني، من متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وكتب هبة: "ارجوكم افتكرو امي في صلاتكم، بقالها يومين في العنايه المركزة، حالتها معقدة بس رحمة ربنا أكبر من كل شئ، دعواتكم ربنا يعفو عنها ويردها بخير ويرفع عنها الألم هي وكل مريض اللهم آمين".

آخر أعمال هبة عبدالغني

والجدير بالذكر أن الفنانة هبة عبدالغني، قد شاركت بأحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال.

وتظهر هبة عبد الغني، خلال أحداث العمل بشخصية "ناصرة" التي ستساهم في قلب مجرايات أحداث العمل رأسًا علي عقب.