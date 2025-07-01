سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

ظاهرة غريبة ظهرت لأول مرة في سماء بعض المدن بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، أثارت تساؤلات الموطنين، وإعجابهم في نفس الوقت كونها رسمت لوحة فنية أرجوانية في السماء يحيط بها ظلام حالك في مظهر طبيعي خلاب لم يستطع أمهر الفنانين رسمه.

قال عيد سالم، من مدينة دهب، إنه جرى رصد سحب ذات لون أرجواني، زينت سماء مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع"، وظهور هذه السحب لم يتجاوز بضع دقائق، لكنها حظت على إعجاب المواطنين والسائحين الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية لها، كونها رسمت مشهد طبيعي خلاب

وأوضح أشرف محمود، من مدينة نويبع، أن سكان نويبع رصدوا ظهور مناظر غريبة في سماء مدينة نويبع، وهي عبارة عن سحابة ذات لون أرجواني خلال لتصوير، وذات لونًا بنيًا فسفوريًا عند النظر المباشر إليها، مما أثار التساؤلات نحوها.

وأكد أحمد محمود، من مدينة شرم الشيخ، أن هذه السحابة ظهرت في سماء المدينة بشكل مفاجئ لأول مرة في المدينة، مشيرًا إلى أنها رسمت مشهد خلاب كون لونها الأرجواني كان واضحًا وسط ظلام السماء، مما جعل السائحين في حالة انبهار.

جدير بالذكر، أن هذه الظاهرة جرى رصدها في سماء مدينة سانت كاترين في مارس الماضي، وقام بتوثيقها خلال تواجدهم على قمة جبل موسى.