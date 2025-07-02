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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. 5 مطالب عاجلة من العاملين بالنقل البري

حادثة الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية
حادثة الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية
الديب أبوعلي

قدّم أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي وقع صباح الجمعة الماضي وأسفر عن وفاة 19 من بينهم 18 فتاة من العاملات بجمع العنب.

وأكد الدوكار، أن نقابة النقل البري بجميع أعضائها هم أكثر الأشخاص شعورا بالطفرة التي حدثت في جميع الطرق بمصر في السنوات الأخيرة والتي أعقبت ثورة 30 من يونيو.

حادث الطريق الإقليمي 

وتساءل الدوكار لماذا يوجه البعض الاتهامات  للسائقين في تلك الحوادث؟، مضيفا: إذا كان هناك سائق أخطأ فهذا سلوك فردي لا ينطبق على الجميع، وأن الغالبية العظمي من السائقين مدربين وملتزمين بشروط القيادة الأمنة.

واتفق الدوكار وأعضاء شعبة النقل الدولي في الاجتماع الذي تم في مقر النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن الحل يكمن في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى تلك الحوادث.

وطالب الدوكار وأعضاء شعبة النقل الدولي الفريق كامل الوزير وزير النقل، بتفعيل قوانين المرور والتي تحكم عدم تكرار تلك الحوادث بسحب رخصة السائق المخالف ورخصة السيارة لمدة 3 شهور وتغريمه أو حبسه للحد من تكرار الحوادث، وتحديد الموازين بألا تزيد الحمولة على 45 طن قائم للسيارات المسافرة للسودان والسعودية والأردن، نظرا لأن زيادة الحمولة تتسبب في هبوط الطرق مما يؤدي لحدوث بعض الحوادث.

كما طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وأعضاء شعبة النقل الدولي، بزيادة الأكمنة على الطرق وتأمين سيارات النقل الثقيل، وتفعيل تحاليل المخدرات المفاجئة على الطرق.

وشدّدوا على ضرورة عدم إعطاء السائقين رخصة إلا بعد اجتياز جميع الإختبارات وأن يكون لديه القدرة على القيادة الآمنة للحفاظ على الأرواح.

ودعا رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، الفريق كامل الوزير بألا يلتفت لشائعات المغرضين والحاقدين والكارهين للبلد الذين يريدون الهدم لا البناء، وأن يستمر في استكمال الطريق الذي بدأه في تطوير الطرق والذي أصبح واضحًا وجليًا للجميع.

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