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أول رد فعل للعاملين بالبترول على حادثة انقلاب Adam Marine 12
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول رد فعل للعاملين بالبترول على حادثة انقلاب Adam Marine 12

المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
الديب أبوعلي

توجه المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، إلى موقع حادث انقلاب البارجة البحرية (Adam Marine 12) بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة العاملين والوقوف على مستجدات جهود الإنقاذ.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، تلقت  بلاغًا مساء الثلاثاء من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري (Adam Marine 12) بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

غرق الحفار أدم مارين 12

وفي ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانياً على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

فيما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة.

فيما أكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، أنها تتابع تطورات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والشركات العاملة في المنطقة، مشددة على حرصها البالغ على سلامة العاملين، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم في مثل هذه الظروف الطارئة.

وشهدت منطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، حادث غرق حفار البترول (أدم مارين 12) أثناء عملية قطره بواسطة ثلاث وحدات بحرية.

وكان على متن الحفار 31 شخصاً من الطاقم والفنيين، حيث تعرض للغرق خلال الإبحار، مما استدعى استغاثة عاجلة من برج البحرية التابع لشركة جابكو بترول خليج السويس.

وأفادت مصادر في قطاع البترول بأن عدد المتوفين الذين تم انتشال جثثهم من طاقم الحفار الغارق قد ارتفع إلى أربعة أشخاص.

وأشارت المصادر إلى أن جهود نقل جثامين الضحايا الذين تم العثور عليهم جارية، حيث يتم إعادتها إلى الشاطئ بواسطة إحدى الوحدات البحرية، فيما تواصل الأجهزة عمليات البحث والإنقاذ عن ستة أشخاص من الطاقم لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضحت المصادر، أن عدد الناجين وصل إلى 21 شخصاً، بينهم المسؤول عن الحفار، مع وجود إصابات متفاوتة بينهم تشمل كسور وسحجات وكدمات.

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